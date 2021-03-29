Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.03.2021 18:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2021 18:06
    ABONE OL

    ? Pratik ve lezzetli ! İşte malzemeler…

    Özellikle gündüz kuşağı yemek programlarını yakından takip edenler ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Şerbetli olmasına ragmen hem hafif hem kıyır kıyır hem de tadı damaklarda kalacak olan pratik ve lezzetli ni haberimizde derledik. Siz de evinizde kolayca yaparak sevdiklerinize sunabilirsiniz. Peki yapılışındaki püf noktalar neler? İşte hira tatlısı tarifi için malzemeler…

    takvim.com.tr
    Hira tatlısı nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli hira tatlısı tarifi! İşte malzemeler…

    Hira tatlısı nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli hira tatlısı tarifi nedir? Malzemeler ve püf noktaları neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Tokat mutfağının geleneksel tatlısı olan, hem şerbetli hem hamurlu tatlıları sevenlerin çok beğeneceği yemek programlarında da sıklıkla yapılan hira tatlısı tarifini haberimizde derledik. Siz de evde kısa sürede yaparak yemek sonrası çay yanına misafirlerinize sunabilirsiniz.

    PRATİK VE LEZZETLİ HİRA TATLISI TARİFİ

    Malzemeler
    Yarım su bardağı sıvı yağ
    Yarım su bardağı yoğurt
    1 yumurta
    1 su bardağı irmik
    1 su bardağı un
    1 paket vanilya
    1 paket kabartma tozu

    Bulamak için:

    İrmik
    Şerbeti için;

    2 su bardağı su
    2 su bardağı toz şeker

    Yapılışı
    Şeker ve suyu iyice karıştıralım. Çok hafif ve lezzetli bir tatlı, şerbeti kaynatılmıyor ama ben beş dk. Kaynatıp soğuttum.
    Yoğurma kabına sıvı yağ, yoğurt, vanilya, kabartma tozu, irmik ve unu alıp yoğuralım çok yumuşak hafif ele yapışan bir hamur olacak.
    Tatlımızı şekillendirmeye geçelim. Hamurunu yuvarlarken elinizi hafif yağlayın yuvarlayıp irmiğe bulayıp tepsiye dizelim.
    170 derece ısıtılmış fırında altı üstü hafif pembeleşinceye kadar pişirelim.
    Fırından çıkan tatlıya soğumuş şerbeti dökelim.
    Afiyet olsun.

        İşte püf noktaları;
        Bütün malzemeler oda ısında olmalıdır.
        Malzemeler iyice harmanlanıp yoğrulmalıdır.
        Koyu ve sert bir hamur elde edilmeden, ele yapışan yumuşak kıvamlı hamur olmalıdır.
        Şekil verirken düzgün şekil verebilmek için hafif elinizi yağlayarak şekil verilmelidir.
        Pişirmeye bıraktığımız tatlı pembeleşinceye kadar pişirilmelidir.
        Sıcak olan tatlımızın üzerine soğuk şerbeti dökülmelidir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Hira tatlısı nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli hira tatlısı tarifi! İşte malzemeler…