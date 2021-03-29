Hira tatlısı nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli hira tatlısı tarifi! İşte malzemeler…

Hira tatlısı nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli hira tatlısı tarifi nedir? Malzemeler ve püf noktaları neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Tokat mutfağının geleneksel tatlısı olan, hem şerbetli hem hamurlu tatlıları sevenlerin çok beğeneceği yemek programlarında da sıklıkla yapılan hira tatlısı tarifini haberimizde derledik. Siz de evde kısa sürede yaparak yemek sonrası çay yanına misafirlerinize sunabilirsiniz.
PRATİK VE LEZZETLİ HİRA TATLISI TARİFİ
Malzemeler
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı yoğurt
1 yumurta
1 su bardağı irmik
1 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Bulamak için:
İrmik
Şerbeti için;
2 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker
Yapılışı
Şeker ve suyu iyice karıştıralım. Çok hafif ve lezzetli bir tatlı, şerbeti kaynatılmıyor ama ben beş dk. Kaynatıp soğuttum.
Yoğurma kabına sıvı yağ, yoğurt, vanilya, kabartma tozu, irmik ve unu alıp yoğuralım çok yumuşak hafif ele yapışan bir hamur olacak.
Tatlımızı şekillendirmeye geçelim. Hamurunu yuvarlarken elinizi hafif yağlayın yuvarlayıp irmiğe bulayıp tepsiye dizelim.
170 derece ısıtılmış fırında altı üstü hafif pembeleşinceye kadar pişirelim.
Fırından çıkan tatlıya soğumuş şerbeti dökelim.
Afiyet olsun.