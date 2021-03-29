Hira tatlısı nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli hira tatlısı tarifi! İşte malzemeler…

Bulamak için:

İrmik

Şerbeti için;

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Yapılışı

Şeker ve suyu iyice karıştıralım. Çok hafif ve lezzetli bir tatlı, şerbeti kaynatılmıyor ama ben beş dk. Kaynatıp soğuttum.

Yoğurma kabına sıvı yağ, yoğurt, vanilya, kabartma tozu, irmik ve unu alıp yoğuralım çok yumuşak hafif ele yapışan bir hamur olacak.

Tatlımızı şekillendirmeye geçelim. Hamurunu yuvarlarken elinizi hafif yağlayın yuvarlayıp irmiğe bulayıp tepsiye dizelim.

170 derece ısıtılmış fırında altı üstü hafif pembeleşinceye kadar pişirelim.

Fırından çıkan tatlıya soğumuş şerbeti dökelim.

Afiyet olsun.