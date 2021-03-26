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    • 27.03.2021 04:30
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    merkezli 53 il ile 'deki FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 41 tutuklama

    merkezli 53 il ile 'de, FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri () yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 172 şüpheliden 41'i tutuklandı.

    DHA
    İHA
    İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 41 tutuklama

    Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün içerisindeki yapılanmasında yer aldığı belirlenen 123'ü muvazzaf 146 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 23 Mart saat 01.00 sıralarında de dahil olmak üzere İzmir merkezli 53 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

    Terörle Mücadele Şubesi ve ekiplerince düzenlenen operasyonla 184 şüpheliden 172'si yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 172 şüpheliden 30'u şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, 5 şüpheli delil durumu, 1 şüpheli de mükerrer işlem nedeniyle emniyetten serbest bırakıldı.



    41'İ TUTUKLANDI
    Adliyeye sevk edilen 136 şüpheliden 41'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 92'si ise adli kontrol şartıyla olmak üzere 95 şüpheli de liğinden serbest bırakıldı.

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