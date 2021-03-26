Son dakika haberi... Kocaeli'de genç yaşında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) destek olmak isterken gözlerini kaybeden Tugay Adak'a CHP'li yetkililer sırtını dönmüştü. Söz konusu olayın ardındansa Adak, köprüden atlayarak yaşamına son vermişti.
Adak'ın arkadaşlarının yoğun tepkisi ve parti içinde söz konusu olayı protesto amaçlı gelen istifaların ardından; CHP'li yöneticiler reaksiyon gösterme zahmetinde bulunarak Adak ailesine ev aldı, kardeşine ise belediyede iş verdi. Adak'ın ölümünün ardından sözlerin tutulması "Bunun için Tugay'ın ölmesi mi gerekiyordu" dedirtti.
Fahri ve Azime Adak'ın 2 çocuğundan biri olan Tugay Adak, 2014'ten itibaren CHP Kartepe ilçe örgütünde aktif görev aldı. 2014 yerel seçimlerinde parti bayraklarını asarken düştü. Ölümden dönen genç bir gözünü kaybetti, diğer gözünde ise yüzde 30 görme kaybı oluştu.