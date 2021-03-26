Ama o "Ben partime nasıl böyle bir şey yaparım" diyerek dava açmadı. İşsizlik ve maddi sorunlar nedeniyle bunalıma giren Adak, 9 Şubat günü İzmit 42 Evler Köprüsü üzerine çıkıp intihar etti. Adak'ın vefasızlık yüzünden öldüğünü öne süren CHP'li gençler ve partililer tepki gösterdi. Hatta bazı yönetici ve üyeler CHP'den istifa etti.