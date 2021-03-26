Son dakika haberi... Eski Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Oğuz Satıcı geçtiğimiz günlerde Hamdi Akın ile birlikte Bodrum'da 'buggy' denilen golf arabasıyla gezinti yaptı.Bu sırada Akın'ın kullandığı araç bir tümseğe sert girdi ve Satıcı dengesini kaybedip asfalt yola düştü.
Oğuz Satıcı'nın beyin kanaması geçirdiği kazada şok bir gelişme yaşandı. Akın'ın kanında 0.50 promil alkol bulununca Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
SABAH'ın ulaştığı bilgi ve belgelere göre 12 Mart'ta Muğla'nın Bodrum ilçesinde Göltürkbükü'nde bir otelde meydana gelen kaza sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı muayenede Akın'ın kanında 0.50 promil alkol bulunduğu tespit edildi.