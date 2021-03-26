"Şikâyet olursa taksirle yaralamadan dolayı hapis cezasıyla yargılama olur. Kanunun güncellenmesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleriyle bazı geçici çözümler bulunmuş. Tatil beldelerinde bulunan otellerdeki 'buggy'ler kesinlikle ehliyete bağlanmalı." Aybek "Akın, 'alkollü araç kullanması' nedeniyle 'trafik güvenliğini tehlikeye atma' suçu kapsamında yargılanır. Şikâyetçi olmasa bile resen soruşturma yürütülecek. Akın, alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulup, para cezası alır" dedi.