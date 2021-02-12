Tugay Adak’ın ölümü sonrası CHP'de istifalar sürüyor: Katilleri tanıyorum





KÖŞESİNDE YAZDI

CHP'de uzun yıllar görev alan Ali Sarı'nın eşi Meltem Sarı da parti üyeliğinden istifa etti. Kocaeli'nde bir medya kuruluşunun sahibi olan ve CHP'de bir dönem İzmit İlçe yöneticiliği yapan Aysun Özcan Erenkaya ise kendisine ait haber sitesinde "Katilleri Tanıyorum" başlığıyla bir yazı kaleme aldı.







Tugay'ı ölüme götüren mevcut milletvekilleri ve İzmit Belediye Başkanı'nı hedef alan Erenkaya şöyle yazdı: "Nereden bilebilirdim ki, onca imkânlar içinde yüzenlerin Tugay'a bu denli sağır ve dilsiz kaldığını. CHP evlatlarını yiyen, onlara sahip çıkmayan, vefadan yoksun, emek düşmanı neredeyse faşist bir yapı oldu çıktı. Tugay adım adım ölüme giderken hepiniz oradaydınız. Bir film izler gibi izlediniz Yazıklar olsun. Koskoca CHP 55 kiloluk Tugay'ı bir yere sığdıramadı gitti."



