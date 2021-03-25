





Çarpmanın etkisiyle otomobil ana yoldan yan yola savruldu. Kazada otomobilden yola fırlayan sürücü ve beraberindeki kadın yolcu M.P. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler bir yandan kazazedelerin yardımına koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.