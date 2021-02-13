9 BİN TL BORCU VARDI

Kartepe eski İlçe Başkanı ve en son dönemde Kartepe Belediye Başkanlığına aday olan Cumhur Karakadılar ise şu açıklamalarda bulundu: "2015 yılında ilçe başkanı seçildiğimde yönetimimle birlikte Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarete gitmiştik. Konuyu ona da anlattı, aslında genel başkan ev alma fikrine sıcak bakmıştı ama sonrasında konu yok oldu. Tugay için bir şey yapamadık. Biz CHP olarak Tugay'ı el birliğiyle sandığa koyduk. Onun içinde bulunduğu durumu algılayamadık. Tugay Adak'ın Derince'de oturan birine borcu varmış. Kim olduğu bilinmeyen bu kişi Tugay'ı sıkıştırarak borcunu istiyormuş.