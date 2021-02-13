Son dakika haberi... Genç yaşında Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek olmak isterken bir gözünü kaybeden diğer gözünde de yüzde 30'luk bir görme kaybı yaşamasının ardından CHP'li yetkililerin sırtını döndüğü Tugay Adak köprüden atlayarak yaşamını sonlandırdı.
Tugay Adak'a ev ve iş verme sözünü tutmayan CHP'nin engelli gence hamallık teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.
CHP bayrağı asarken engelli kalan ve sonrasında intihar eden Tugay Adak, ölüme işte böyle gitmiş.
CHP'Lİ YÖNETİCİLER KABUL ETTİ
Bazı CHP'li yöneticiler, "Hepimiz suçluyuz, bizim de sorumluluğumuz var" diyerek istifa etti.