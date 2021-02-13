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    • 13.02.2021 07:37
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    Son dakika: verdiği sözleri tutmadı Tugay Adak ölüme gitti! Engelli gence hamal ol dediler

    Son dakika haberi... Genç yaşında 'ne destek olmak isterken bir gözünü kaybeden diğer gözünde de yüzde 30'luk bir görme kaybı yaşamasının ardından 'li yetkililerin sırtını döndüğü Tugay Adak köprüden atlayarak yaşamını sonlandırdı. Tugay Adak'a ev ve iş verme sözünü tutmayan CHP'nin engelli gence hamallık teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. CHP bayrağı asarken engelli kalan ve sonrasında intihar eden Tugay Adak, ölüme işte böyle gitmiş.

    CHP engelli gence 'hamal ol' dedi!

    Son dakika haberi... Genç yaşında Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek olmak isterken bir gözünü kaybeden diğer gözünde de yüzde 30'luk bir görme kaybı yaşamasının ardından CHP'li yetkililerin sırtını döndüğü Tugay Adak köprüden atlayarak yaşamını sonlandırdı.

    Tugay Adak'a ev ve iş verme sözünü tutmayan CHP'nin engelli gence hamallık teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.



    CHP bayrağı asarken engelli kalan ve sonrasında intihar eden Tugay Adak, ölüme işte böyle gitmiş.

    CHP'Lİ YÖNETİCİLER KABUL ETTİ
    Bazı CHP'li yöneticiler, "Hepimiz suçluyuz, bizim de sorumluluğumuz var" diyerek istifa etti.

        Gebze İlçe eski Başkanı Musa Yılmaz, vefasızlık örneği sergileyen CHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM Meclis Başkan Vekili Haydar Akar, Milletvekili Tahsin Tarhan ile Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i istifaya davet ederek, şunları söyledi:

        "Bir gencimize sahip çıkamayan hatta çıkmayan vekiller, il başkanı ve belediye başkanı bu utanç size yeter. İstifa etmesi gerekenler İl Başkanı Harun Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve milletvekilleridir."

        'HERKESİN BİLGİSİ VARDI'
        Önceki dönem CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay da vefasızlığa tepki göstererek, "Bu konudaki en doğru açıklamayı Mevcut İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar yapmış. Burada sen suçlusun, ben suçluyum, biz suçluyuz yok hepimiz suçluyuz. Hepimiz bunu önleyebilmeliydik. Hepimiz suçluyuz. Maalesef engelleyemedik" ifadelerini kullandı.

            Kendi il başkanlığı döneminde de Tugay'ın işsizlik konusundan haberlerinin olduğunu belirten Sarıbay, "Herkesin bu konuda bilgisi vardı. Bilgim yok diyen yoktur. O dönemde kendisini meclis üyesi yapabildik" dedi.

            9 BİN TL BORCU VARDI
            Kartepe eski İlçe Başkanı ve en son dönemde Kartepe Belediye Başkanlığına aday olan Cumhur Karakadılar ise şu açıklamalarda bulundu: "2015 yılında ilçe başkanı seçildiğimde yönetimimle birlikte Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarete gitmiştik. Konuyu ona da anlattı, aslında genel başkan ev alma fikrine sıcak bakmıştı ama sonrasında konu yok oldu. Tugay için bir şey yapamadık. Biz CHP olarak Tugay'ı el birliğiyle sandığa koyduk. Onun içinde bulunduğu durumu algılayamadık. Tugay Adak'ın Derince'de oturan birine borcu varmış. Kim olduğu bilinmeyen bu kişi Tugay'ı sıkıştırarak borcunu istiyormuş.

            Tugay, bu yüzden sıkıntılı günler geçiriyordu. Borcunu ödeyebilecek bir parası yoktu. Alacaklısına, intiharından bir gün önce mesaj atarak, 'Borcumu yarın ödemiş olacağım' demiş. Ancak ertesi gün Tugay canına kıydı. En son 5-6 aydır, meclis üyesi arkadaşı Özcan Rıza Elden'in sahibi olduğu büfede çalışan Tugay'ın çaresizliği ölümle sonuçlandı." Tugay Adak'ın yaklaşık 9 bin lira borcu olduğu öne sürüldü.

                HAMALLIK TEKLİF ETTİLER
                CHP'de geçmiş dönemlerde İzmit İlçe yöneticiliği yapan ve yaşanan olaydan sonra CHP üyeliğinden istifa eden gazeteci Aysun Özcan Erenkaya, kendisine ait internet haber sitesinde "Katilleri Tanıyorum" köşe yazısı ile parti yöneticilerine tepki göstermişti. Erenkaya, parti yöneticilerinden bazılarının Tugay'ın iş beğenmediğine yönelik eleştirilerine karşı şunları söyledi: "Tek gözü görmeyen çocuğa hamallık gibi işler buldular. Ona göre olmayan, onun yapamayacağı işler buldular."

                CHP'Lİ GENÇLER: BIÇAK KEMİKTE
                CHP                 Kocaeli Gençlik Kolları üyeleri, intihar eden Kartepe Meclis Üyesi Tugay Adak için parti binası önünde basın açıklaması düzenledi. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz'ın da katıldığı basın açıklamasında "Bıçak Kemikte" adlı slogan metnini hep bir ağızdan okuyan gençler, CHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM Meclis Başkan Vekili Haydar Akar ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i istifaya çağırdı.
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