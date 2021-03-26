Korona risk haritası değişti mi? 27-28 Mart korona risk haritası nasıl? Hafta sonu yasak olan iller!

Korona risk haritası değişti mi? 27-28 Mart korona risk haritası vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta sonu yasak olan iller vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor. 27-28 Mart tarihlerinde hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı ve hangi illerde yasak olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, korona risk haritası değişti mi?