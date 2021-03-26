Korona risk haritası değişti mi? 27-28 Mart korona risk haritası nasıl? Hafta sonu yasak olan iller!

Korona risk haritası değişti mi? 27-28 Mart korona risk haritası vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta sonu yasak olan iller vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor. 27-28 Mart tarihlerinde hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı ve hangi illerde yasak olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, korona risk haritası değişti mi?
KORONA RİSK HARİTASI!
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER!
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanıyor.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Koronvirüs haritasında yer alan risk gruplarından biri ie düşük riskli iller grunu bulunuyor. İşte düşük riskli iller; Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.