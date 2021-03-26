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    • 26.03.2021 12:08
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    ! Dışişleri'nden GKRY'deki cami saldırısına tepki

    haberine göre Dışişleri Bakanlığı'ndan 'da bulunan camiye yönelik yapılan saldırıyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "’nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik dün yapılan saldırıyı kınıyoruz." denildi.

    Dışişleri'nden GKRY'deki cami saldırısına tepki

    Dışişleri Bakanlığı, 'nin (GKRY) kentine bağlı Episkopi köyünde camiye yapılan saldırıyı kınadı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "GKRY'nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik olarak dün yapılan saldırıyı kınıyoruz. Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirilen bu tür provokatif eylemlerin iki halk arasında güvenin tesis edilmesine yardımcı olmayacağı açıktır. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın olayın sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesi yönündeki çağrısına katılıyor; bu tür kabul edilmez olayların tekrar etmemesini teminen konunun gereken ciddiyet ve hassasiyetle takip edilmesini bekliyoruz" denildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Dışişleri'nden GKRY'deki cami saldırısına tepki