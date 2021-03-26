26 Mart 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 26 Mart koronavirüs tablosu ve il il risk haritası son durum!

Kovid-19'un Türkiye'deki ilk vakasından bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden en güncel koronavirüs tablosu son dakika olarak duyurulmaya devam ederken bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verileri merak edilerek son dakika 26 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu araştırılıyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA 26 MART KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile son dakika 26 Mart koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı verileri şu şekilde;

VAKA SAYISI: 29.081

HASTA SAYISI: 1.253

VEFAT SAYISI: 153

İYİLEŞEN SAYISI: 20.208