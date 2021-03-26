26 Mart 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 26 Mart koronavirüs tablosu ve il il risk haritası son durum!

Kovid-19'un Türkiye'deki ilk vakasından bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden en güncel koronavirüs tablosu son dakika olarak duyurulmaya devam ederken bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verileri merak edilerek son dakika 26 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu araştırılıyor. İşte detaylar...
SON DAKİKA 26 MART KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI
Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile son dakika 26 Mart koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı verileri şu şekilde;
VAKA SAYISI: 29.081
HASTA SAYISI: 1.253
VEFAT SAYISI: 153
İYİLEŞEN SAYISI: 20.208
25 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 28 bin 731
HASTA SAYISI: 1.210
VEFAT SAYISI: 157
İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 186
İşte son 5 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...
24 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 29 bin 762
HASTA SAYISI: 1.142
VEFAT SAYISI: 146
İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 761
23 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 26 bin 182
HASTA SAYISI: 1.006
VEFAT SAYISI: 138
İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 201
22 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 22 bin 216
HASTA SAYISI: 981
VEFAT SAYISI: 117
İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 494
21 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 20 bin 428
HASTA SAYISI: 965
VEFAT SAYISI: 102
İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 615
20 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 21 bin 061
HASTA SAYISI: 958
VEFAT SAYISI: 95
İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 815