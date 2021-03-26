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    • 26.03.2021 20:29
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    vaka sayısı açıklandı mı? İşte koronavirüs tablosu ve il il risk haritası son durum!

    vaka sayısı açıklandı mı? Sorusu arama motorlarında aratılıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı son günlerde artışa geçmişti. Peki bugün vaka sayısı kaç oldu? ve ’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. İşte 'deki güncel korona virüs vaka sayıları!

    takvim.com.tr
    26 Mart 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 26 Mart koronavirüs tablosu ve il il risk haritası son durum!

    Kovid-19'un Türkiye'deki ilk vakasından bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden en güncel koronavirüs tablosu son dakika olarak duyurulmaya devam ederken bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verileri merak edilerek son dakika 26 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu araştırılıyor. İşte detaylar...

    SON DAKİKA 26 MART KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

    Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile son dakika 26 Mart koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı verileri şu şekilde;

    VAKA SAYISI: 29.081

    HASTA SAYISI: 1.253

    VEFAT SAYISI: 153

    İYİLEŞEN SAYISI: 20.208

    25 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

    VAKA SAYISI: 28 bin 731

    HASTA SAYISI: 1.210

    VEFAT SAYISI: 157

    İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 186

    İşte son 5 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

    24 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

    VAKA SAYISI: 29 bin 762

    HASTA SAYISI: 1.142

    VEFAT SAYISI: 146

    İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 761

    23 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

    VAKA SAYISI: 26 bin 182

    HASTA SAYISI: 1.006

    VEFAT SAYISI: 138

    İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 201

    22 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

    VAKA SAYISI: 22 bin 216

    HASTA SAYISI: 981

    VEFAT SAYISI: 117

    İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 494

    21 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

    VAKA SAYISI: 20 bin 428

    HASTA SAYISI: 965

    VEFAT SAYISI: 102

    İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 615

    20 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

    VAKA SAYISI: 21 bin 061

    HASTA SAYISI: 958

    VEFAT SAYISI: 95

    İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 815
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    Haberler Güncel 26 Mart 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 26 Mart koronavirüs tablosu ve il il risk haritası son durum!