SON DAKİKA: Meteoroloji can sıkıcı veriyi açıkladı! Son 50 yılın en sıcak 3. kış mevsimi yaşandı

1971'DEN SONRA EN SICAK 3. KIŞ

Türkiye'de en sıcak kış mevsimi 2010'da kaydedildi. Bu kış, Türkiye'de 1971'den sonra en sıcak 3. kış mevsimi olarak ölçüldü.

Türkiye'nin yıllara göre en sıcak geçen ilk 10 kış mevsimi şöyle sıralandı:

SıraYıl

1.2010

2.2018

3.2021

4.2013

5.2015

6.2011

7.1979

8.1999

9.2001

10.2020

Bu kış, ortalama sıcaklıklar Gemerek, Zara, Karabük, Boyabat, Nallıhan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Bitlis, Doğubayazıt, Malazgirt, Elbistan ile Batman çevreleri mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde olduğu kayıtlara geçti.