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    • 26.03.2021 19:22
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    Son dakika! Sözcüsü 'ta bir camiye yönelik saldırıyı kınadı

    Gelen ne göre Sözcüsü , "'ta bir camiye yönelik saldırıyı kınıyoruz. Saldırıyı cesaretlendiren odakları biliyoruz, not ediyoruz." dedi.

    AK Parti'den camiye yapılan saldırıya karşı sert açıklama

    Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'ta bir camiye yapılan saldırıyla ilgili Twitter hesabından sert açıklamalarda bulundu.

    Çelik'in açıklamaları şöyle:

    "Güney Kıbrıs'ta Limasol kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz. Cami duvarına haç çizip "Türklere ölüm" tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır.

    Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."

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    Haberler Güncel Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Güney Kıbrıs'ta bir camiye yönelik saldırıyı kınadı