Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'ta bir camiye yapılan saldırıyla ilgili Twitter hesabından sert açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamaları şöyle:
"Güney Kıbrıs'ta Limasol kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz. Cami duvarına haç çizip "Türklere ölüm" tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır.
Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."