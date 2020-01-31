Fırsatçılara şahane bir ders verdi.
Yahya Kemal Yiğit-Huriye Yiğit: Yavrumuz Cennet, herkese yardım ederdi. Onun izinden gidiyoruz.
Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, 15 Temmuz gecesi Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşmüştü.
BABA'YİĞİT'
15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in ailesi, devletin verdiği evi Kızılay'a bağışladı. Baba Yiğit, 'Vatanıma değil bir can, bütün malım mülküm, her şeyim feda olsun' dedi.
15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesi, örnek bir davranışa imza attı. Aile, devletin verdiği daireyi, Elazığ'daki depremin ardından halkın yardımına koşan Türk Kızılay'a verdi.
23 yaşında şehit düşen Cennet'in ailesi Huriye-Yahya Yiğit, devletin verdiği evi bağışlayarak örnek davranış sergiledi.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan baba Yahya Kemal Yiğit, "Devletimiz bize Ankara'dan bir daire verdi. Daireyi alınca 'Biraz duralım, daha da değerlenince bunu devletimizin bir kurumu olan Kızılay'a bağışlayalım' dedik. Elazığ'daki deprem hadisesi olunca eşim 'Artık zamanı geldi' dedi. Vatanıma değil bir can, bütün malım mülküm, her şeyim feda olsun" şeklinde konuştu.
CENNET'İN ADINA
Anne Huriye Yiğit de "Bu depremi görünce eşime 'Ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz, herkes eliyle ne verirse kendiyle de o gider' dedim. Cennet de zaten yardım etmeyi çok severdi. Bu daireyi kızımızın adına verdik. İnşallah bir tuğla da biz koymuş oluruz. Allah inşallah hayrımızı kabul eder" ifadesini kullandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremin ardından kentte kira ücretlerinin artırılmasıyla ilgili resen araştırma ve soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "24 Ocak'ta ilimizde meydana gelen deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşlarımızın kiralık ev arayışına girdiği, ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde basına yansıyan haberler üzerine ilgililer hakkında 6502 sayılı Yasa ve yasal mevzuat kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca resen araştırma ve soruşturmaya başlanmıştır" denildi.
Fahiş artışlar ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Kiralara ilişkin, valiliğimiz nezdinde başsavcılığımız araştırmasını yapıyor. Tespit edilmesi halinde gerekli hukuku girişimi yapacaklar. Bütün Elazığ'da olmadığını düşünüyorum" açıklaması yaptı.
YIKILAN BİNALAR MERCEK ALTINDA
39 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin ardından, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık, "Yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören binalar la ilgili de bir olmak üzere toplam 8 farklı soruşturma açılmıştır" açıklamasını yaptı.
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