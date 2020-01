Devlet, 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit 'in ailesine Ankara 'da ev verdi. Onlar da dairenin tapusunu Kızılay 'a devretti. Yahya Kemal -Huriye Yiğit çifti, evin parasının Elazığ deprem zedelerine harcanmasını istedi.Fırsatçılara şahane bir ders verdi.Yahya Kemal Yiğit-Huriye Yiğit: Yavrumuz Cennet, herkese yardım ederdi. Onun izinden gidiyoruz.Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, 15 Temmuz gecesi Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşmüştü.15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in ailesi, devletin verdiği evi Kızılay'a bağışladı. Baba Yiğit, 'Vatanıma değil bir can, bütün malım mülküm, her şeyim feda olsun' dedi.'da FETÖ 'nün darbe girişimi sırasında şehit olan komiser yardımcısı'in ailesi, örnek bir davranışa imza attı. Aile, devletin verdiği daireyi, Elazığ'daki depremin ardından halkın yardımına koşan'a verdi.23 yaşında şehit düşen Cennet'in ailesi Huriye-Yahya Yiğit, devletin verdiği evi bağışlayarak örnek davranış sergiledi. Kayseri 'nin Bünyan ilçesinde yaşayan baba"Devletimiz bize Ankara'dan bir daire verdi. Daireyi alınca 'Biraz duralım, daha da değerlenince bunu devletimizin bir kurumu olan Kızılay'a bağışlayalım' dedik. Elazığ'daki deprem hadisesi olunca eşim 'Artık zamanı geldi' dedi. Vatanıma değil bir can, bütün malım mülküm, her şeyim feda olsun" şeklinde konuştu.de "Bu depremigörünce eşime 'Ne zamanöleceğimizi bilmiyoruz,herkes eliyle ne verirsekendiyle de o gider' dedim.Budaireyi kızımızın adınaverdik. İnşallah bir tuğla dabiz koymuş oluruz. Allahinşallah hayrımızı kabuleder" ifadesini kullandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremin ardından kentte kira ücretlerinin artırılmasıyla ilgili resen araştırma ve soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "24 Ocak'ta ilimizde meydana gelen deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşlarımızın kiralık ev arayışına girdiği, ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde basına yansıyan haberler üzerine ilgililer hakkında 6502 sayılı Yasa ve yasal mevzuat kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca resen araştırma ve soruşturmaya başlanmıştır" denildi.







Fahiş artışlar ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Kiralara ilişkin, valiliğimiz nezdinde başsavcılığımız araştırmasını yapıyor. Tespit edilmesi halinde gerekli hukuku girişimi yapacaklar. Bütün Elazığ'da olmadığını düşünüyorum" açıklaması yaptı.



YIKILAN BİNALAR MERCEK ALTINDA

39 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin ardından, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık, "Yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören binalar la ilgili de bir olmak üzere toplam 8 farklı soruşturma açılmıştır" açıklamasını yaptı.