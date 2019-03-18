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  • Son Güncelleme: 18.03.2019 18:46

darbe girişiminde şehit olan 'in babası 'ten 'lilere tokat gibi sözler: Hangi yüzle buraya geldiniz?

darbe girişiminde şehit olan 'in babası , törene katılan 'lilere, "Hem çocuklarımıza kurşun atanlarla bir olacaksınız hem de buraya geleceksiniz" dedi. Güvenlik görevlileri ve protokol üyeleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Yiğit, daha sonra tören alanından ayrılarak, yakınlarıyla şehitlikteki kızının kabri başında program bitene kadar bekledi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla, 'nin Bünyan ilçesindeki şehitlikte tören yapıldı.Fetullahçı Terör Örgütü'nün 2016'daki darbe girişimi sırasında 'daki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Komiser Yardımcısı 'in babası , törene İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ve Belediye Başkan Adayı Mustafa Navruz'un da katıldığını gördü.

"ONLARLA AYNI HAVAYI TENEFFÜS ETMEM, HANGİ YÜZLE BURAYA GELDİNİZ?"
Yiğit, "Hem çocuklarımıza kurşun atanlarla bir olacaksınız hem de buraya geleceksiniz. Hangi yüzle buraya geldiniz, onlar buradaysa ben yokum, ya onlar gidecek ya ben gideceğim, onlarla aynı havayı teneffüs etmem." diyerek, törene katılan yöneticilerine tepkisini dile getirdi.

Güvenlik görevlileri ve protokol üyeleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Yiğit, daha sonra tören alanından ayrılarak, yakınlarıyla şehitlikteki kızının kabri başında program bitene kadar bekledi.

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