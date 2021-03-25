Gerekçeli kararda, sanığın ikametindeki aramada örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait 2 kitabın ele geçirilmesi ve örgüt üyeliğinden işlem yapılan bazı kişilerle yurt dışına giriş ve çıkışının aynı tarihte gerçekleşmesi hususlarının tek başına "silahlı terör örgütü üyeliği ya da örgüte yardım" suçları için yeterli delil niteliğinde olmadığı ancak Selmet Şükür'ün örgüte iltisakını ortaya koyduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Dershanelerin kapatılmasından sonra FETÖ'nün özel etüt merkezleri açma yoluna gittiği ancak 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün kamuoyunda gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla yer temininde kimi yerlerde güçlükler yaşadığı anlatılan kararda, FETÖ'nün maddi kayıp yaşamamak için örgütle iltisaklı veya örgüt mensubu kişilerin taşınmazlarını etüt merkezleri olarak kullanma yoluna gittiğinin soruşturmalardan anlaşıldığı kaydedildi.