Ertelenen sınavlar hangileri? MEB son dakika 2021 ertelenen sınavlar listesi! Hangi sınavlar yok?

Buna göre, yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar da okul ortamında yüz yüze yapılacak. "Yüksek" ve "çok yüksek" riskli illerde ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart'a kadar yüz yüze yapılarak tamamlanacak.

LİSE SINAVLARI

Bakanlık, 23 Mart'ta yaptığı açıklama ile liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının da 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirmişti. Bu tarihe kadar yapılamayan sınavlar ise ertelenerek ildeki vaka artışları ve salgının seyri de dikkate alınarak 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek.