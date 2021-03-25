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    • 25.03.2021 13:54
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    hangileri? 2021 ertelenen sınavlar listesi! Hangi sınavlar yok?

    listesi 2021 yılında araştırılıyor. ? Hangi sınavlar yok? Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılında sınavlarla ilgili tarih verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamayla sınavlara dair tarih bilgisi paylaşıldı.

    takvim.com.tr
    Ertelenen sınavlar hangileri? MEB son dakika 2021 ertelenen sınavlar listesi! Hangi sınavlar yok?

    2021 ertelenen sınavlar listesi! Ertelenen sınavlar hangileri? Hangi sınavlar yok? MEB son dakika açıklamasıyla ertelenen sınav tarihlerine ilişkin açıklama netleşti. Tarih bilgileri verilirken, yüz yüze ertelenen sınavların ne zaman yapılacağına dair detaylı takvim paylaşıldı. İşte ertelenen sınavlar...

    ERTELENEN SINAVLAR HANGİLERİ?

    İLKOKUL SINAVLARI

    Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek.

    Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde sınavlar da 3 Mayıs'tan önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecek.

    Mazereti nedeniyle sınava katılamayacak öğrenciler, ilgili öğretmenin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.

    ORTAOKUL SINAVLARI

    Milli Eğitim Bakanlığı , "yüksek" ve "çok yüksek" risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında 26 Mart'tan sonra planlanan sınavların 3 Mayıs'tan itibaren uygulanabileceğini açıkladı.Kovid-19 salgını açısından "yüksek" ve "çok yüksek" riskli illerde ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart'a kadar yüz yüze yapılarak tamamlanacak.

        Buna göre, yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar da okul ortamında yüz yüze yapılacak. "Yüksek" ve "çok yüksek" riskli illerde ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart'a kadar yüz yüze yapılarak tamamlanacak.

        LİSE SINAVLARI

        Bakanlık, 23 Mart'ta yaptığı açıklama ile liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının da 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirmişti. Bu tarihe kadar yapılamayan sınavlar ise ertelenerek ildeki vaka artışları ve salgının seyri de dikkate alınarak 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek.
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        Haberler Güncel Ertelenen sınavlar hangileri? MEB son dakika 2021 ertelenen sınavlar listesi! Hangi sınavlar yok?