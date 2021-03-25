SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü





GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.