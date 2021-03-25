SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.
GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
KOVİD-19 AŞI İŞBİRLİĞİNİ GÖSTEREN FOTOĞRAF SERGİSİNİ GEZDİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından, Kovid-19 aşı işbirliğini gösteren fotoğraf sergisini gezdi.