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    • 25.03.2021 14:58
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    SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü

    Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı , Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı ile görüştü. Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından, Kovid-19 aşı işbirliğini gösteren fotoğraf sergisini gezdi.

    AJANSLAR
    Bakan Çavuşoğlu Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.



    GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.



    KOVİD-19 AŞI İŞBİRLİĞİNİ GÖSTEREN FOTOĞRAF SERGİSİNİ GEZDİ
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından, Kovid-19 aşı işbirliğini gösteren fotoğraf sergisini gezdi.



        Sergide, Başkan Recep Tayip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs aşısı yapılırken çekilen fotoğrafları ile Covid-19 aşısının Çin'den Türkiye'ye getirildiğinde havalimanında çekilen fotoğraf kareleri yer aldı.




        Bakan Çavuşoğlu ve bakanlık yetkilileri, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile beraberindekilere sergi hakkında bilgi verdi.

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