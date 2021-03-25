Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 25 - 26 Mart Bu hafta kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısı var mı? sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Koronavirüs vaka sayısında artış yaşanmasının ardından Türkiye'nin gözü kabine toplantısına çevrildi. Kabine toplantısında yeni önlem kararlarının çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Toplantının ardından Başkan Erdoğan alınan önlemleri kamuoyuyla paylaşıyor. Peki kabine toplantısı ne zaman?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bu hafta kabine toplantısına olacağına ilişkin bir duyuru henüz yapılmadı. Tahminlere göre kabine toplantısının 29 Mart gPazartesi ünü yapılması bekleniyor.
SON TOPLANTI 15 MART'TAYDI
Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı programı içerisinde yer almıyor. Son yapılan toplantı 15 Mart tarihinde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken, şehirlerimizin, tedbirlere uyma derecelerine göre gelecekte hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini de söylemiştik. Sağlık Bakanlığımız, salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Bugünkü Kabine Toplantımızda, son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk. Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.
Ayrıca aşılama yaygınlaştıkça, salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek, süreci yakından takip edeceğiz. Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık. Milletimizin, yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak, bu meselenin üstesinden hep birlikte geleceğiz.' dedi.