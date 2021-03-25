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    • 25.03.2021 16:03
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    - MEB duyurdu: sınav tarihleri değişti mi? için karar...

    Milyonlarca öğrenci, ' sınavları iptal edilecek mi?' sorusunun cevabını merak ediyor. MEB tarafından ortaokul ve lise sınavlarının ertelenmesi üzerine üniversite sınavı ve hakkında herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek merkezi sınav tarihleri ve MEB tarafından duyuruldu. ÖSYM, başvuru kılavuzunda ekledi. Peki, LGS ve YKS sınavları iptal olacak mı? İşte son dakika açıklamalar...

    ÖSYM- MEB duyurdu: LGS ve YKS sınavları iptal mi?

    Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınavlara her yıl katılım oldukça yoğun oluyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) 1 milyon 472 bin, üniversite sınavına ise 2 milyon 296 bin aday katıldı. Türkiye'nin 81 ilinde binlerce sınav merkezinde yüz yüze yapılacak sınavda alınacak koronavirüs önlemleri araştırılıyor. Adaylar sınavlara HES kodu ile başvuru yaparken sosyal mesafeye uygun olarak sınıflara öğrenci alınıyor. Günlük koronavirüs tablosunda yaşanan artış sonrası öğrenciler sınavlarla ilgili nasıl bir karar alınacağını merak ediyor. ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları sınavı başvuru kılavuzunda sınav tarihlerinin değişmesine yönelik ibare ekledi. Peki LGS ve YKS sınavları iptal olacak mı? İşte konuyla ilgili yaşanan son gelişmeler...

    LGS VE YKS İPTAL EDİLECEK Mİ?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre Liselere Geçiş Sınavı 06 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. 8. sınıf öğrencileri sözel ve sayısal alan olmak üzere 2( iki) oturuma katılacak.

    ÖSYM tarafından duyurulan tarihlere göre üç oturum şeklinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS);

    Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran,

    Alan Yeterlilik Testi (AYT) 27 Haziran,

    Yabancı Dil Testi (AYT) 17 Haziran (öğleden sonra) gerçekleştirilecek.

    Şuan için sınavların ertelenmesine yönelik resmi bir açıklama bulunmazken ÖSYM YKS başvuru kılavuzunda " Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' ibaresi yer aldı.

    Liselere Geçiş Sınavının yapılmasına 73, Yükseköğretim Kurumları sınavlarının düzenlenmesine ise 93 gün var. Koronavirüs hakkında alanında uzman isimlerin yaptığı açıklamalar dikkate alındığında virüsün yaz aylarında etkisi kış aylarıyla kıyaslandığında daha az oluyor. Sınavların ertelenmesiyle ilgili resmi bir açıklama bulunmazken Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM sınav gününe kadar yapılan değerlendirmeleri dikkate alarak son kararı verecek.

    2020 SINAV TAKVİMİ DEĞİŞMİŞTİ!

    2020 yılının başında ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre üniversite sınavı 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecekti. Pandemi döneminin yaşanmasının ardından ÖSYM sınavların öne çekilerek 26-27 Haziran tarihinde gerçekleştirilmesi kararını aldı. MEB ise 2020 yılında yapılacak merkezi sınavın öğrencilerin kendi okullarında yapılması kararını alarak sınavın 20 Haziran'da düzenlemişti.

        SINAVLARDA HES KODU ZORUNLU!

        Milli Eğitim Bakanlığı, sınavlarda görev almak isteyen öğretmenlere HES kodu zorunluluğu getirdi. Öğretmenler, HES kodlarını MEBBİS'te "Sınav İşlemleri Modülü"ne kaydetmedikleri takdirde görev yapmak istedikleri merkezi sınava başvuruda bulunamıyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ise sınav başvurularında adaylardan sınav süresince geçerli olacak HES kodlarını sisteme kaydetmelerini zorunlu hale getirdi. AİS'e HES kodu tanımlamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılıyor.

        SINAVLARDA YENİ DÖNEM!

        Koronavirüsün hayatımıza girmesinin ardından yapılan merkezi sınavlarda da bir takım değişiklikler meydana geldi. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavı oturumlarında sınav binasına girişte ateş ölçümü yapılırken öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı.

        Sınav merkezlerinde yaşanacak yoğunluğun önüne geçilebilmesi için adaylar ve sınav görevlileri dışında okul bahçelerine kimse kabul edilmedi. Öğrenciler sınav salonlarına teker teker alınırken sınav salonlarında oturma düzeni sosyal mesafeye uygun olarak dizayn edildi.
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        Haberler Güncel ÖSYM- MEB duyurdu: LGS ve YKS sınav tarihleri değişti mi? 2021 Üniversite ve Liselere Geçiş Sınavı için karar...