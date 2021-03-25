LGS VE YKS İPTAL EDİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre Liselere Geçiş Sınavı 06 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. 8. sınıf öğrencileri sözel ve sayısal alan olmak üzere 2( iki) oturuma katılacak.

ÖSYM tarafından duyurulan tarihlere göre üç oturum şeklinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS);

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran,

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 27 Haziran,

Yabancı Dil Testi (AYT) 17 Haziran (öğleden sonra) gerçekleştirilecek.

Şuan için sınavların ertelenmesine yönelik resmi bir açıklama bulunmazken ÖSYM YKS başvuru kılavuzunda " Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' ibaresi yer aldı.

Liselere Geçiş Sınavının yapılmasına 73, Yükseköğretim Kurumları sınavlarının düzenlenmesine ise 93 gün var. Koronavirüs hakkında alanında uzman isimlerin yaptığı açıklamalar dikkate alındığında virüsün yaz aylarında etkisi kış aylarıyla kıyaslandığında daha az oluyor. Sınavların ertelenmesiyle ilgili resmi bir açıklama bulunmazken Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM sınav gününe kadar yapılan değerlendirmeleri dikkate alarak son kararı verecek.