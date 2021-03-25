AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? MEB - Açıköğretim lise sınavları online giriş ekranına nasıl ulaşılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Lise eğitimini Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı açıköğretim lisesi olarak okuyan binlerce öğrenci heyecanla 2. Dönem sınavlarını bekliyordu. Koronavirüsten dolayı online olarak gerçekleşecek sınavla ilgili MEB'ten önemli duyuru geldi. Sınava katılmak isteyenler için AÖL online sınav giriş ekranını haberimizde derledik. İşte açıköğretim lise sınavlarına dair tüm bilgiler…
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Liseleri 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2.dönem online sınavları 25 Mart 2021 saat 09.30 da başlayacak ve 29 Mart 2021 Saat 23.59'da sona erecek.
Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.
AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖL SINAV UYGULAMASI HAKKINDA
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince, "...İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması..." şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.