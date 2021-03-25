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    • 25.03.2021 10:36
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    Gündemde tüm illerden yüzbinlerce öğrenci ve velisi ? ? sorularının yanıtını merak ederek araştırıyor. Koronavirüs vakaları artarken bir yandan da herkesin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevrilmişti, beklenen haber geldi. 29 Mart itibariyle başlaması ve yüzyüze gerçekleşmesi beklenen ? Lise sınavlarında son dakika gelişmeler de bir yandan merak ediliyor. peki MEB’ten nasıl bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    5. sınıflar sınav olacak mı?

    5. sınıflar sınav olacak mı? 7. sınıf sınavlar iptal mi? Ortaokul yazılılar ertelendi mi? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklamalar geldi, ortaokul ve liselerin gerçekleşecek olan yüzyüze sınavlarıyla ilgili önemli duyuru yaptı. Bu gelişme üzerine milyonlarca öğrenci sınavların koronavirüs nedeniyle ertelenip ertelenmediğini merak etti. İşte yanıtı…

    ORTAOKUL YÜZ YÜZE SINAVLARI İPTAL Mİ?

    Sınavların ertelendiği duyuruldu ancak iptal olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 5., 6. ve 7.sınıflarda 26 Mart tarihine kadar yapılamayan sınavların 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağı duyuruldu.

    LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi.

    Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi.

    MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.

        SINAVLAR İPTAL OLACAK MI?

        Buna göre, liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak.Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak. Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

        Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.Salgın nedeniyle zorunlu karantina uygulamaları, izolasyon ya da başka bir nedenle liselerdeki birinci dönem sınavlarına 26 Mart'a kadar giremeyen öğrenciler, zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.
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