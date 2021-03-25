ORTAOKUL YÜZ YÜZE SINAVLARI İPTAL Mİ?

Sınavların ertelendiği duyuruldu ancak iptal olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 5., 6. ve 7.sınıflarda 26 Mart tarihine kadar yapılamayan sınavların 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağı duyuruldu.

LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi.