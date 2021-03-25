5. sınıflar sınav olacak mı? 7. sınıf sınavlar iptal mi? Ortaokul yazılılar ertelendi mi? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklamalar geldi, ortaokul ve liselerin gerçekleşecek olan yüzyüze sınavlarıyla ilgili önemli duyuru yaptı. Bu gelişme üzerine milyonlarca öğrenci sınavların koronavirüs nedeniyle ertelenip ertelenmediğini merak etti. İşte yanıtı…
ORTAOKUL YÜZ YÜZE SINAVLARI İPTAL Mİ?
Sınavların ertelendiği duyuruldu ancak iptal olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 5., 6. ve 7.sınıflarda 26 Mart tarihine kadar yapılamayan sınavların 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağı duyuruldu.
LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi.
Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi.
MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.