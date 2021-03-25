Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile yaptığı görüşmeye ilişkin "Yapıcı geçen görüşmede, mutabakat muhtırasındaki ihlalleri dile getirdik, karşılıklı tedbirler alınması konusunda mutabık kaldık." diyen Akar, "1 Mart'tan bugüne kadar Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

İşte Akar'ın anlattıklarından öne çıkanlar

Mili Savunma Bakanı Akar, Meclis'e geldiği saatlerde soruları yanıtladı. Suriye'de rejimin saldırıları ve Rusya'nın hava saldırıları olduğu soruldu. Çoğunluğu Suriye'nin kuzeyi olmakla birlikte 1 Mart'tan bugüne kadar 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi, mücadelemiz bu sürüyor. Bu konuda askeri ve sivil kanallarla temaslarımız sürüyor ifadelerini kullandı.

Muhataplarımıza mutabakat muhtırasındaki kurallara, ilkelere uymalarını söylüyoruz dedi Akar. Geçtiğimiz dakikalarda yani Meclis'e gelmeden önce Rus mevkidaşı Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Yapıcı bir görüşmeydi dedi. Görüşmede de karşılıklı bütün bu farklılıkları, mutabakat ihlalini dile getirdik, kararlılıkla tedbirlerin alınması noktasında mutabık kaldık ve çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında zaman zaman bir takım ateşkes ihlalleri olsa da kontrol dışında olduğu söyleniyor ve bunlara karşı TSK'nın hiçbir şekilde taviz vermek durumunda değildir. Yapılan her türlü tacize karşı gerekli karşılığı veriyoruz ifadesini kullandı.

Yöneltilen bir diğer soru da Kara Harp okullarına öğrenci alımında irticai faaliyete karışmamış olmak şartının çıkarılması... Bu soru da yöneltildi kendisine ve ''Teferruatlı şekilde bu konuyu görüştük ilgili makamlarla. Bilgileri verdik. Bundan sonra da yapılması gereken ne varsa bunları yaptık. Yönetmeliği daha etkin hale getirmek gayretinden ibarettir'' dedi ve bunun iyi okunması gerektiğini vurguladı.