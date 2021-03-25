Başkan Erdoğan, 1428 geçerli oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçildi.

Erdoğan çifti, kongre salonunda coşkuyla karşılandı.

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde tarihi mesajlar verdi:

2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer' yılı olacak

Türkiye'yi 2053 vizyonuna Cumhur İttifakı ile kavuşturacağız

Dostlarımızın sayısını artıracağız

Ne doğuya ne de batıya sırtımızı dönmeyeceğiz

Yeni anayasa herkesi kapsayacak

'Battık, bittik' diyenlere bakmayın. elinizdeki döviz ve altını ekonomiye kazandırın

Kadınlarımızın haklarını vicdanlarda değil, kağıtlarda arayanlara söyleyeceklerimiz var

Enerjide dünyanın sayılı 'ülkelerinden biri olacağız

Milli uzay programında 'çok iddialıyız.

Başkan Tayyip Erdoğan, "Türkiye için güven ve istikrar" sloganıyla düzenlenen AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Türkiye'nin her ilinden gelen partililere hitap etti:

MYK, Merkez Disiplin Kurulu'na, Demokrasi Hakem Kurulu'na asil ve yedek seçilen tüm arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. 2023, Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır.

YENİ anayasanın ruhunda insan olmalıdır. Anayasa 84 milyon vatandaşımızın tamamını içermelidir. Önümüzdeki yılın ilk diliminde belirli safhaya ulaşmayı hedefliyoruz.

DÖVİZ ve altın dalgalanması Türkiye'nin gerçek dinamiğini yansıtmıyor. Vatandaşlarımdan, milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırarak, ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum.

DOSTLARIMIZIN sayısını arttırıp, husumetleri gidererek bölgemizi huzur adası yapacağız. Hiçbir ülkeyle çözülmeyecek sorunumuz yok.

KADINLARIMIZIN haklarını korumayı vicdanlarda değil, kâğıtlarda arayanlara söyleyeceklerimiz var.

75 KİŞİLİK MKYK ÜYELERİ

Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Sami Ceylan, Alaattin Parlak, Ali İhsan Yavuz, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behiye Eker, Bekir Bozdağ, Belgin Uygur, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Bülent Tüfenkci, Büşra Peker, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Çiğdem Karaaslan, Derya Yanık, Efkan Ala, Emine Zeybek, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Fatma Güldemet Sarı, Hacı Bayram Türkoğlu, Haluk İpek, Hamza Dağ, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Ali Zengin, Memet Kasım Gülpınar, Mehmet Nil Hıdır, Mehmet Özhaseki, Menderes Türel, Metin Bulut, Metin Külünk, Metin Tarhan, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Şen, Mustafa Yel, Mücahit Birinci, Numan Kurtulmuş, Nurcan Dalbudak, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Özlem Zengin, Öznur Çalık, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevan Sıvacıoğlu, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Şebnem Koçakelçi, Tahir Akyürek, Tuba Vural Çokal, Türk İslam Karakoç, Vedat Demiröz.

İŞTE ERDOĞAN'IN A TAKIMI

Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Efkan Ala, Jülide Sarıeroğlu, Özlem Zengin, Mehmet Özhaseki, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz, Mustafa Şen, Leyla Şahin Usta, Ömer İleri, Çiğdem Karaaslan, Fatih Şahin, Ömer Çelik, M. Naci Bostancı, Mahir Ünal, Mustafa Elitaş, Bülent Turan, M. Emin Akbaşoğlu, Cahit Özkan, Ayşe Keşir, Eyüp Kadir İnan...