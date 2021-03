"GÜCÜMÜZÜ VE CESARETİMİZİ MİLLETİMİZİN BİNLERCE YILLIK BİRİKİMİNDEN ALDIK"

Tek parti faşizminden darbe ve vesayet cenderesine, bunların yol açtığı siyasi, sosyal, ekonomik krizlerden, bölgesel ve küresel tehditlere kadar nice zorlu mücadeleyi, yine aynı anlayışla yürüttüklerini vurgulayan Erdoğan, geçen 19 yılda, Türkiye'yi demokraside ve kalkınmada dünyanın en ileri ülkeleri seviyesine getirmek için attıkları her adımda, gücü ve cesareti, milletin binlerce yıllık bu birikiminden aldıklarını söyledi.

Bugün, insanlığın yakın tarihin en önemli sağlık kriziyle boğuştuğuna, küresel siyasi ve ekonomik sistemin köklerinden sarsıldığına, yeni arayışların filiz vermeye başladığı bir dönemden geçildiğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizi ve milletimizi, sürekli kendi iç sıkıntılarıyla meşgul ederek son iki asırdır bu tür köklü değişimlerin dışında tutanlar, yine aynı oyunun peşindeler ama bu defa başaramayacaklar. Gençler, çünkü bu defa farklı bir Türkiye var. Bu defa, kökenine, inancına, meşrebine bakmaksızın 84 milyon vatandaşıyla 'tek millet' diyen bir Türkiye var. Bu defa, rengini şehitlerinin kanından alan bayrağını en tepeye dikmekteki kararını 'tek bayrak' diyerek haykıran bir Türkiye var. Bu defa, vatanının tek bir karışına dahi göz dikenlere dünyayı dar edeceğini 'tek vatan' diyerek ortaya koyan bir Türkiye var.





Bu defa, binlerce yıllık devlet silsilesinin son temsilcisi Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için 'tek devlet' diyerek canını dişine takan bir Türkiye var. Bu defa, sadece elindekilere sahip çıkmakla yetinmeyen, yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri alma kararlığını 2023 hedefleriyle, 2053 vizyonuyla, 2071 idealiyle gösteren bir Türkiye var.



Bu defa, üzerinde asırlardır sahnelenen senaryoları yırtıp atan, bilhassa da son 8 yıldır önüne kurulan tuzakları birer birer yıkıp geçen, hedeflerinden asla kopmayan bir Türkiye var. Ellerinden gelse, yağmurlu havada ülkemize bir bardak su vermeyecek olanların her gün karşımıza yeni dayatmalarla çıkmaları, bizi yolumuzdan döndüremedi, evet ahdediyorum yine döndüremeyecektir."

Türkiye'yi, kendi halkı ve Yunus Emre'nin "Bir ben vardır bende benden içeru" deyişinde olduğu gibi temsil ettiği tüm değerler adına, yeni küresel siyasi ve ekonomik düzenin asli unsurlarından biri yapmakta kararlı olduklarını dile getiren Erdoğan, "İnsanlığı, hakkın, hakkaniyetin, adaletin, merhametin, sevginin, huzurun teminatı olacak bir küresel yönetim anlayışıyla buluşturacak medeniyet nöbetini devralmaya hazırlanıyoruz. Unutmayın, 'İman varsa imkan vardır' bu inançla, 21'inci yüzyılın kapılarını, hem milletimiz, hem tüm insanlık için açmak için yola çıkıyoruz." dedi.

Uzunca bir süredir takip ettikleri rotanın adı olan 2023 hedeflerini yeni bir başlangıç haline dönüştürerek, 21. yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Dünyanın, karmaşık bir endişe bataklığında çırpındığı şu dönemde, biz insanlık için sayısız imkanlar bahşeden bir hafıza denizinde yol alıyoruz. İnsanlığın ihtiyacı olduğu tüm fikirlerin ve değerlerin, bizim hafıza hazinemizde var olduğuna inanıyoruz. Teknolojinin insansız bir dünyaya doğru evrilmeye çalışıldığı tarihi yol ayrımında, biz insanın fıtri güzellikleri üzerinden yeni bir dünya düzeni kurulmasına öncülük etmenin sorumluluğuna talibiz. İnşallah bunu da başaracağız. Bugün burada, kendimiz ve tüm insanlık için bu mücadeleyi vermenin ve Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmanın ahdiyle bir araya geldik." diye konuştu.

"Şimdi ahdimizi hep birlikte öyle bir tekrarlayalım ki duyanların kalbindeki pas silinsin, yüreğindeki tereddüt gitsin, gönlündeki aşk harlansın." ifadesini kullanan Erdoğan, salondakilerle birlikte "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" dedi. "Türkiye için güven ve istikrar diyor muyuz, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyor muyuz, medeniyet nöbetini tekrar devralmaya hazır mıyız?" sorularına salondakilerin hep bir ağızdan "Evet" yanıtı vermesi üzerine de Erdoğan, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Rabb'im hepinizden razı olsun" karşılığını verdi.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerini hezimete uğratarak ülkemiz sınırları içinde eylem yapamaz hale getirdik." dedi.

Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde partililere hitap etti.

Geleceğe bakarken yola geçmişten çıkmaları gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Hem millet olarak hem medeniyet olarak öylesine köklü, öylesine kadim, öylesine zengin bir maziye sahibiz ki hepsini anlatmaya kalksak, buna günler, haftalar, aylar yetmez. Bunun için sadece önemli dönüm noktalarına işaret ederek ülkemize kazandırdıklarımıza gelmek istiyorum." diye konuştu.

"Coğrafyamızdaki varlığımızı değil ama mutlak hükümranlığımızı biliyorsunuz Malazgirt Zaferi'yle başlatıyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Malazgirt, tıpkı bugün her kökenden, her meşrepten insanımızın milli birliğimize, ülke bütünlüğümüze sahip çıktığı gibi Anadolu'nun tüm renklerinin ortak zaferidir. Sultan Alparslan'ın, kefen niyetine giydiği beyaz kaftanı, kalpten kalbe, elden ele hiç yere düşmeden, lekelenmeden bugüne kadar gelmiştir. Sınırlarımızı koruyan askerlerimiz de güvenliğimizi sağlayan polisimiz ve jandarmamız da üretimiyle ve emeğiyle ülkemize katkı sağlayan her bir insanımız da Sultan Alparslan'ın manevi kaftanının birer muhafızıdır."

Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın İznik'te kurduğu, daha sonra başkenti Konya'ya taşınan Anadolu Selçuklu Devleti'nin, Türk milletinin bu coğrafyadaki ilk kalıcı mührü olduğunu dile getiren Erdoğan, "Osman Gazi'nin Söğüt'te diktiği Osmanlı çınarı, tam 6 asır boyunca Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında medeniyetimizin merhamet, adalet ve refah bayrağını dalgalandırmıştır. Sultan Fatih'in İstanbul'u fethiyle, Osmanlı'nın dünya tarihinin en büyük devletlerinden biri olma vasfı tartışmasız bir şekilde tescillenmiştir." dedi.

Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından tarihe gömülmek istenen milletin, İstiklal Harbi'ni başarıya ulaştırıp yeni devleti Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak, bir kez daha ayağa kalktığını belirterek, şunları söyledi:

"Şairin, 'Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın' diyerek tarif ettiği bu büyük şahlanışın ardından da ülke ve millet olarak bizi rüyalarımızdan uzak tutmak için her yolu denemeye devam ettiler. Türkiye ne zaman demokrasi ve kalkınma hamlesine girişse, karşısına içeriden ve dışarıdan nice engeller çıkartıldı. Rahmetli Menderes'in ve rahmetli Özal'ın çabalarıyla, rahmetli Erbakan ve rahmetli Türkeş'in dirayetli duruşlarıyla elde edilen kazanımlar, bizi ancak 2000'lerin başına kadar getirmeye yetebildi."

AK Parti'nin, milletin tarih ve medeniyet iddiasının temsilcisi olarak iktidara geldiğinde, karşısında her şeyiyle tel tel dökülen bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Demokrasimiz yaralıydı, kalkınmamız eksikti, huzurumuz kaçıktı ama hamdolsun inancımız ve umudumuz dipdiriydi. AK Parti, milli iradenin üstünlüğünü tam manasıyla tesis ederek Türkiye'de demokrasiyi güçlendirdi. AK Parti, 81 vilayetimizin tamamını, eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda yaptığı yatırımlarla kalkındırdı. AK Parti, polemik ve kavga siyasetinin yerine eser ve hizmet siyasetini getirerek, asırlık kayıplarımızın sebebi olan zihniyeti değiştirdi. AK Parti, kesintisiz reformlarıyla ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma mücadelesini adım adım ileriye taşıdı."

Bu tarihi dönüşümü en güzel rakamların anlattığını söyleyen Erdoğan, bu sırada tribündeki gençlerin açtığı pankartı işaret ederek, "Gençler, şimdi siz bana rakamlarla bir tablo çizdiniz, ben de hükümetlerimiz döneminde yaptığımız icraatları en özet haliyle hatırlatmak istiyorum." dedi.