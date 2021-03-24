AK Parti 7.Olağan Kongresi Ankara Spor Salonu'nda başladı. Başkan Erdoğan, kongrenin yapılacağı salona saat 10.40'ta geldi. Erdoğan, salonun önündeki kalabalığa otobüsün üzerinden seslendi. Erdoğan, daha sonra saat 11.00'de coşku ile salona girdi. Erdoğan, açılış konuşmasını yapmadan protokoldeki alana geçti.
Saat 11.05 itibarıyla Divan Başkanlığı görevini yürütecek olan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz açılış konuşmasına başladı. Yavuz'un konuşmasının tamamlanmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Kongre Programının okunmasına geçildi. Erdoğan, programın okunmasının ardından kürsüye davet edildi.
Başkan Erdoğan AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde 2023 manifestosunu açıkladı. Erdoğan yaklaşık 2 saat konuşarak, AK Parti'nin 2002'den bu yana yaptığı icraatların bir özetini çıkardı. Geleceğe yönelik güçlü mesajlar verdi. Erdoğan, yeni anayasa için çağrısını yinelerken, tarih telaffuz etti. Erdoğan, aile yapısı ile ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna Cumhur İttifakı ile kavuşturacağız." dedi.
Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti. Konuşmasına tüm illeri tek tek selamlayarak başlayan Erdoğan, kongreye katılanların tüm Türkiye'yi, tüm coğrafyayı, tüm dünyayı temsil ettiğini söyledi. Başkan Erdoğan, selamlama konuşmasına şöyle devam etti:
"Sizlerin şahsında kalbi millet ve memleket sevdasıyla çarpan erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla tüm vatandaşlarımı selamlıyorum. Sizlerin şahsında, bu halkın refahı, bu ülkenin kalkınması, bu devletin büyümesi için gecesini gündüzüne katan herkesi selamlıyorum. Sizlerin şahsında, kendisi ve ülkesi için çalışan, üreten, vatan toprağının her karışını alın teriyle sulayan işçimizi, çiftçimizi, esnafımızı, girişimcimizi, her meslekten kardeşimizi selamlıyorum. Sizlerin şahsında, hangi inançtan, hangi kökenden, hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun, bu ülkenin 84 milyon insanının hepsini selamlıyorum. Sizlerin şahsında, Anadolu'yu vatan yapmak için yola çıktığımız günden beri istiklalimiz ve istikbalimiz için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, bugün de yurt içinde ve yurt dışında aynı mücadeleyi sürdüren tüm kahramanlarımızı selamlıyorum. Sizlerin şahsında, gözü ve kalbi Türkiye'nin üzerinde olan, bugün bu salonu en az sizler kadar heyecanla takip eden tüm kardeşlerimizi, dostlarımızı, ekranları başındaki tüm milletimizi selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin, hepsinin üzerine olsun."
Konuşmasına duayla devam eden Erdoğan, "Her işimize olduğu gibi insanlığa, ümmete, milletimize, ülkemize hizmet mücadelemizin yeni bir safhasının ilk adımı olarak gördüğümüz bu kongremize de Rabb'imize niyazla başlıyoruz." diye konuştu.
Mehmet Akif Ersoy'un "İmandır o cevher ki İlahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür." dizelerini paylaşan Erdoğan, bugüne kadar hangi mücadeleyi yürüttülerse, hangi başarıları kazanmışlarsa hepsini de bu iman, bu inanç, bu azim sayesinde gerçekleştirdiklerini belirtti. Bundan sonra da aynı hissiyatla Sırat-ı Müstakim üzere yürümeye, ter dökmeye, gerektiğinde canlarını ortaya koymaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Eksikten ve yanlıştan münezzeh olan sadece Rabb'imizdir. Biz fanilerin elbette hatası ve eksiği olmuştur, olacaktır. Önemli olan istikameti doğru, kalbi ferah, yüreği sağlam, azmi güçlü tutmaktır. Gerisi Allah'ın takdiri ve milletimizin tespit ve takdiridir." ifadesini kullandı.
Bu anlayışla "Niyet hayır, akıbet hayır." diyerek bir kez daha yaptıklarının ve yapacaklarının muhasebesini millete arz etmek istediklerini belirten Erdoğan, bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisine ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Cumhur İttifakı çatısı altında büyük ve güçlü Türkiye yolunda birlikte yürüdükleri için şükranlarını sundu.
Milletin, 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğu Cumhur İttifakı'nı, Milliyetçi Hareket Partisi ile seçimlerde ve Meclis'te devam ettirerek, mücadelenin saflarını tahkim ettiklerini ve genişlettiklerini ifade eden Erdoğan, "Hangi partiden olursa olsun, Cumhur İttifakı'na destek olan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye'yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna inşallah Cumhur İttifakı'yla kavuşturacağız." dedi.
"KONGREMİZİ 'TÜRKİYE İÇİN GÜVEN VE İSTİKRAR' AZMİYLE TOPLUYORUZ"
AK Parti büyük kongrelerinin, kadroları yeniledikleri, bugüne kadar gerçekleştirdikleri hizmetlerin muhasebesini yaptıkları, vizyonlarını güncelledikleri demokrasi şölenleri olduğunu anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ekim 2003'teki ilk olağan kongremizde, 'Her şey Türkiye için, bu ışık hiç sönmeyecek.' diyerek yola çıkmıştık. Kasım 2006'daki ikinci olağan kongremizde, 'Türkiye'nin partisi, Türkiye'nin lideri.' diyerek milletimizle kucaklaşmıştık. Ekim 2009'daki üçüncü olağan kongremizde, 'Biz birlikte Türkiye'yiz.' diyerek ülkemizi kucaklamıştık. Eylül 2012'deki dördüncü olağan kongremizi, 'Büyük millet, büyük güç, hedef 2023.' diyerek taçlandırmıştık. Eylül 2015'deki beşinci olağan kongremizde '2023 Kararlılığımızı' tekrar vurgulamıştık. Ağustos 2018'deki altıncı olağan kongremizi, 'Millet bir, hedef bir.' diyerek gerçekleştirmiştik. Bugün de 'İnandığın yolda yürü.' diyerek hazırlandığımız yedinci olağan kongremizi 'Türkiye için güven ve istikrar.' azmiyle topluyoruz."
Her büyük kongrede vizyonlarını daha ileriye taşıdıklarını, hedefleri daha da büyüttüklerini, eser ve hizmet siyasetini daha güçlendirdiklerini anlatan Erdoğan, "Biz, siyasetin sadece geçmişle değil aynı zamanda bugünle güncelle de sınırlı kalmaması; yarını, geleceği, umudu kucaklaması gerektiğine inanan bir mefkureye sahibiz. Yarın diye ifade ettiğimiz büyük ufuk, bizim maziden atiye kurulan köprü dediğimiz, geçmişi ve bugünü de içeren kuşatıcılığa özellikle sahiptir. Bunun için bizim inancımızda umutsuzluk, yani yarından ümidini kesmek, küfre eşdeğer görülmüştür." diye konuştu.
Geçmişi hakkıyla bilmeden, bugünün hakkını vermeden, geleceği inşa edemeyeceklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin bugün bulunduğu yer, şanlı tarihinin şerefli mirasıyla geleceği için belirlediği hedefleri arasındaki ince çizginin tam ortasıdır. Özellikle geleceğe ilişkin tasavvurlarımızı anlatırken, söze daima geçmişten başlamamızın sebebi de işte budur. Büyük rüyalar görmek, bu rüyaların ardından gitmek bize medeniyetimizin emridir. Siyasetin en başta gelen vazifesinin de milletle birlikte bu rüyaları görmek, umutları canlı tutmak, hedefleri koymak suretiyle inşa ve ihya faaliyetinde bulunmak olduğuna inanıyoruz. Milletimiz, yaşadığı onca badireye rağmen hep ayakta kalmayı ve yeniden şahlanışa geçmeyi, bu vasfı sayesinde başarmıştır. Asırlarca 3 kıta 7 iklimi idare etmiş devletini, 7 düvelin leş kargaları gibi başına üşüşmesiyle kaybeden milletimizin İstiklal Marşı'mızda ruh ve vücut bulan zaferinin hikmetini arayanlar, önce buraya bakmalıdır."
"GÜCÜMÜZÜ VE CESARETİMİZİ MİLLETİMİZİN BİNLERCE YILLIK BİRİKİMİNDEN ALDIK"
Tek parti faşizminden darbe ve vesayet cenderesine, bunların yol açtığı siyasi, sosyal, ekonomik krizlerden, bölgesel ve küresel tehditlere kadar nice zorlu mücadeleyi, yine aynı anlayışla yürüttüklerini vurgulayan Erdoğan, geçen 19 yılda, Türkiye'yi demokraside ve kalkınmada dünyanın en ileri ülkeleri seviyesine getirmek için attıkları her adımda, gücü ve cesareti, milletin binlerce yıllık bu birikiminden aldıklarını söyledi.
Bugün, insanlığın yakın tarihin en önemli sağlık kriziyle boğuştuğuna, küresel siyasi ve ekonomik sistemin köklerinden sarsıldığına, yeni arayışların filiz vermeye başladığı bir dönemden geçildiğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:
"Ülkemizi ve milletimizi, sürekli kendi iç sıkıntılarıyla meşgul ederek son iki asırdır bu tür köklü değişimlerin dışında tutanlar, yine aynı oyunun peşindeler ama bu defa başaramayacaklar. Gençler, çünkü bu defa farklı bir Türkiye var. Bu defa, kökenine, inancına, meşrebine bakmaksızın 84 milyon vatandaşıyla 'tek millet' diyen bir Türkiye var. Bu defa, rengini şehitlerinin kanından alan bayrağını en tepeye dikmekteki kararını 'tek bayrak' diyerek haykıran bir Türkiye var. Bu defa, vatanının tek bir karışına dahi göz dikenlere dünyayı dar edeceğini 'tek vatan' diyerek ortaya koyan bir Türkiye var.
Bu defa, binlerce yıllık devlet silsilesinin son temsilcisi Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için 'tek devlet' diyerek canını dişine takan bir Türkiye var. Bu defa, sadece elindekilere sahip çıkmakla yetinmeyen, yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri alma kararlığını 2023 hedefleriyle, 2053 vizyonuyla, 2071 idealiyle gösteren bir Türkiye var.
Bu defa, üzerinde asırlardır sahnelenen senaryoları yırtıp atan, bilhassa da son 8 yıldır önüne kurulan tuzakları birer birer yıkıp geçen, hedeflerinden asla kopmayan bir Türkiye var. Ellerinden gelse, yağmurlu havada ülkemize bir bardak su vermeyecek olanların her gün karşımıza yeni dayatmalarla çıkmaları, bizi yolumuzdan döndüremedi, evet ahdediyorum yine döndüremeyecektir."
Türkiye'yi, kendi halkı ve Yunus Emre'nin "Bir ben vardır bende benden içeru" deyişinde olduğu gibi temsil ettiği tüm değerler adına, yeni küresel siyasi ve ekonomik düzenin asli unsurlarından biri yapmakta kararlı olduklarını dile getiren Erdoğan, "İnsanlığı, hakkın, hakkaniyetin, adaletin, merhametin, sevginin, huzurun teminatı olacak bir küresel yönetim anlayışıyla buluşturacak medeniyet nöbetini devralmaya hazırlanıyoruz. Unutmayın, 'İman varsa imkan vardır' bu inançla, 21'inci yüzyılın kapılarını, hem milletimiz, hem tüm insanlık için açmak için yola çıkıyoruz." dedi.
Uzunca bir süredir takip ettikleri rotanın adı olan 2023 hedeflerini yeni bir başlangıç haline dönüştürerek, 21. yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Dünyanın, karmaşık bir endişe bataklığında çırpındığı şu dönemde, biz insanlık için sayısız imkanlar bahşeden bir hafıza denizinde yol alıyoruz. İnsanlığın ihtiyacı olduğu tüm fikirlerin ve değerlerin, bizim hafıza hazinemizde var olduğuna inanıyoruz. Teknolojinin insansız bir dünyaya doğru evrilmeye çalışıldığı tarihi yol ayrımında, biz insanın fıtri güzellikleri üzerinden yeni bir dünya düzeni kurulmasına öncülük etmenin sorumluluğuna talibiz. İnşallah bunu da başaracağız. Bugün burada, kendimiz ve tüm insanlık için bu mücadeleyi vermenin ve Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmanın ahdiyle bir araya geldik." diye konuştu.
"Şimdi ahdimizi hep birlikte öyle bir tekrarlayalım ki duyanların kalbindeki pas silinsin, yüreğindeki tereddüt gitsin, gönlündeki aşk harlansın." ifadesini kullanan Erdoğan, salondakilerle birlikte "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" dedi. "Türkiye için güven ve istikrar diyor muyuz, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyor muyuz, medeniyet nöbetini tekrar devralmaya hazır mıyız?" sorularına salondakilerin hep bir ağızdan "Evet" yanıtı vermesi üzerine de Erdoğan, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Rabb'im hepinizden razı olsun" karşılığını verdi.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerini hezimete uğratarak ülkemiz sınırları içinde eylem yapamaz hale getirdik." dedi.
Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde partililere hitap etti.
Geleceğe bakarken yola geçmişten çıkmaları gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Hem millet olarak hem medeniyet olarak öylesine köklü, öylesine kadim, öylesine zengin bir maziye sahibiz ki hepsini anlatmaya kalksak, buna günler, haftalar, aylar yetmez. Bunun için sadece önemli dönüm noktalarına işaret ederek ülkemize kazandırdıklarımıza gelmek istiyorum." diye konuştu.
"Coğrafyamızdaki varlığımızı değil ama mutlak hükümranlığımızı biliyorsunuz Malazgirt Zaferi'yle başlatıyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Malazgirt, tıpkı bugün her kökenden, her meşrepten insanımızın milli birliğimize, ülke bütünlüğümüze sahip çıktığı gibi Anadolu'nun tüm renklerinin ortak zaferidir. Sultan Alparslan'ın, kefen niyetine giydiği beyaz kaftanı, kalpten kalbe, elden ele hiç yere düşmeden, lekelenmeden bugüne kadar gelmiştir. Sınırlarımızı koruyan askerlerimiz de güvenliğimizi sağlayan polisimiz ve jandarmamız da üretimiyle ve emeğiyle ülkemize katkı sağlayan her bir insanımız da Sultan Alparslan'ın manevi kaftanının birer muhafızıdır."
Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın İznik'te kurduğu, daha sonra başkenti Konya'ya taşınan Anadolu Selçuklu Devleti'nin, Türk milletinin bu coğrafyadaki ilk kalıcı mührü olduğunu dile getiren Erdoğan, "Osman Gazi'nin Söğüt'te diktiği Osmanlı çınarı, tam 6 asır boyunca Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında medeniyetimizin merhamet, adalet ve refah bayrağını dalgalandırmıştır. Sultan Fatih'in İstanbul'u fethiyle, Osmanlı'nın dünya tarihinin en büyük devletlerinden biri olma vasfı tartışmasız bir şekilde tescillenmiştir." dedi.
Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından tarihe gömülmek istenen milletin, İstiklal Harbi'ni başarıya ulaştırıp yeni devleti Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak, bir kez daha ayağa kalktığını belirterek, şunları söyledi:
"Şairin, 'Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın' diyerek tarif ettiği bu büyük şahlanışın ardından da ülke ve millet olarak bizi rüyalarımızdan uzak tutmak için her yolu denemeye devam ettiler. Türkiye ne zaman demokrasi ve kalkınma hamlesine girişse, karşısına içeriden ve dışarıdan nice engeller çıkartıldı. Rahmetli Menderes'in ve rahmetli Özal'ın çabalarıyla, rahmetli Erbakan ve rahmetli Türkeş'in dirayetli duruşlarıyla elde edilen kazanımlar, bizi ancak 2000'lerin başına kadar getirmeye yetebildi."
AK Parti'nin, milletin tarih ve medeniyet iddiasının temsilcisi olarak iktidara geldiğinde, karşısında her şeyiyle tel tel dökülen bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:
"Demokrasimiz yaralıydı, kalkınmamız eksikti, huzurumuz kaçıktı ama hamdolsun inancımız ve umudumuz dipdiriydi. AK Parti, milli iradenin üstünlüğünü tam manasıyla tesis ederek Türkiye'de demokrasiyi güçlendirdi. AK Parti, 81 vilayetimizin tamamını, eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda yaptığı yatırımlarla kalkındırdı. AK Parti, polemik ve kavga siyasetinin yerine eser ve hizmet siyasetini getirerek, asırlık kayıplarımızın sebebi olan zihniyeti değiştirdi. AK Parti, kesintisiz reformlarıyla ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma mücadelesini adım adım ileriye taşıdı."
Bu tarihi dönüşümü en güzel rakamların anlattığını söyleyen Erdoğan, bu sırada tribündeki gençlerin açtığı pankartı işaret ederek, "Gençler, şimdi siz bana rakamlarla bir tablo çizdiniz, ben de hükümetlerimiz döneminde yaptığımız icraatları en özet haliyle hatırlatmak istiyorum." dedi.