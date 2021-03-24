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    • 24.03.2021 08:01
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    SON DAKİKA: Terör örgütü 'dan kaçan Helin kabus dolu 5 yılı anlattı: Önce binasına sonra Kandil’e götürdüler!

    Son dakika haberi! Terör örgütü tarafından kandırılan Helin 5 yıl sonra teslim oldu. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Helin, örgüt içinde geçirdiği 5 yıllık kâbus dolu hikâyesini anlattı: Beni Diyarbakır’da 15 yaşındayken atletizm öğretmenim kandırdı. Önce il binasına, oradan da Kandil’e götürdüler.

    Kabus dolu 5 yılı anlattı!

    Kuzey Irak'taki Gara Dağı'ndan fırsatını bulup kaçan ve Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olan Helin K. hakkında Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Helin, örgüt içinde geçirdiği 5 yıllık kâbus dolu hikâyesini anlattı. İşte genç kızın ifadesinden dikkat çeken detaylar:


    "Beden eğitimi öğretmenimiz, aynı zamanda atletizm takımında hocam olan Sadettin beni atletizm yarışlarına götürüyordu. Nevruz günü sınıfa gelerek, 'Çocuklar bugün Nevruz kutlamalarına katılabilirsiniz' dedi.



    Orada Apo posterleriyle PKK bayraklarını gördüm, öğretmenim tavsiye ettiği için suç olduğunu düşünemedim. Yine atletizm yarışından dönünce bir gece öğretmenimizin evinde kaldık. Bize 'Kobani'ye destek için miting var. Ailelerinizi de ikna edip gidin' dedi.


        BAŞKANIM BUNUN ABİSİ DE ORADA
        Öğretmenimiz bir başka gün bu kez o tarihte Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın atletizm öğrencilerini davet ettiğini söyledi. Belediyeye gittiğimizde öğretmenimiz beni Kışanak'a parmağıyla gösterip örgütü kastederek, 'Başkanım bunun abisi de orada' dedi.



        Çünkü örgüte katıldıktan sonra Suriye'de ölen ağabeyim de beden eğitimi öğretmenimiz Sadettin'in öğrencisiydi. Sadettin öğretmen, öğrencilere para dağıtırken, bana 50 TL fazla verdi.



        HDP İL BİNASINDAN GARA DAĞI'NA
        Mahsun adında bir akrabamızın HDP kanalıyla örgüte katıldığını öğrenince ben de il binasına gittim. Sonra birlikte parti binasından çıkıp başka bir eve gittik.
            Haberler Güncel SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'dan kaçan Helin kabus dolu 5 yılı anlattı: Önce HDP binasına sonra Kandil’e götürdüler!