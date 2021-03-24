

BAŞKANIM BUNUN ABİSİ DE ORADA

Öğretmenimiz bir başka gün bu kez o tarihte Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın atletizm öğrencilerini davet ettiğini söyledi. Belediyeye gittiğimizde öğretmenimiz beni Kışanak'a parmağıyla gösterip örgütü kastederek, 'Başkanım bunun abisi de orada' dedi.