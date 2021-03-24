Kuzey Irak'taki Gara Dağı'ndan fırsatını bulup kaçan ve Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olan Helin K. hakkında Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Helin, örgüt içinde geçirdiği 5 yıllık kâbus dolu hikâyesini anlattı. İşte genç kızın ifadesinden dikkat çeken detaylar:
"Beden eğitimi öğretmenimiz, aynı zamanda atletizm takımında hocam olan Sadettin beni atletizm yarışlarına götürüyordu. Nevruz günü sınıfa gelerek, 'Çocuklar bugün Nevruz kutlamalarına katılabilirsiniz' dedi.
Orada Apo posterleriyle PKK bayraklarını gördüm, öğretmenim tavsiye ettiği için suç olduğunu düşünemedim. Yine atletizm yarışından dönünce bir gece öğretmenimizin evinde kaldık. Bize 'Kobani'ye destek için miting var. Ailelerinizi de ikna edip gidin' dedi.