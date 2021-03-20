Son dakika: HDP-PKK arasında 3 bin TL'ye çocuk alışverişi yapıldığı ortaya çıktı!

Son dakika haberi... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 609 sayfa ve 20 ek klasörden oluşan HDP'nin kapatma davasıyla ilgili iddianameyi AYM'ne gönderdi. HDP'li yöneticiler ve milletvekilleriyle ilgili soruşturma dosyaları ve parti binalarında ele geçirilen PKK'ya ilişkin materyallerin aralarında bulunduğu birçok delilin de yer aldığı iddianame eklerinden HDP'nin PKK'ya sattığı çocukların ifadeleri çıktı.
Sabah'ın haberine göre HDP teşkilatlarınca çocukların-gençlerin kandırılıp ailesinden koparılarak PKK'ya kaçırıldığının belirtildiği iddianamenin eklerinde bununla ilgili örneklere de yer verildi. HDP ile silahlı terör örgütü PKK-KCK arasındaki organik bağın gözler önüne serildiği olayda, Hakkari 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nden 2021 yılı itibarıyla örgütten kaçarak teslim olan PKK üyesinin ifadelerine yer verildi.
"3 BİN LİRAYA PKK'YA BİZİ SATTILAR"
"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan sanık E., HDP aracılığıyla dağa götürülme sürecini bütün detaylarıyla anlattı. PKK-KCK'ya katılmak üzere bir arkadaşı ile birlikte HDP'nin Van Erciş ilçe teşkilatına gittiklerini, parti binasında görüştükleri kişiler tarafından Hakkari'nin Derecik ilçesine götürüldüklerini belirten örgüt üyesi "Buradan sınırı geçerek Şıh isimli bir şahsa teslim edildik. Örgüt üyesi bizi teslim eden partiliye 3 bin lira verdi. Daha sonra Şıh isimli PKK'lı, arkadaşım ve beni Irak'ın kuzeyinde bulunan örgütün kampına götürdü. Burada 150-160 kişiye yakın örgüte yeni katılan çocukların bulunduğunu gördüm. Bir müddet sonra pişmanlık duyup eğitim kampından kaçmayı başardım" dedi.