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    • 24.03.2021 08:07
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    SON DAKİKA: İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu

    Son dakika haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışı ve kazaların etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. İBB yoğunluk haritasına göre trafik durumu saat 08.05 itibariyle yüzde 63'e çıktı.

    İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren İstanbul'da kar ve dolu yağışı kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkili oluyor.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar, araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu.

    Yollar kısa sürede beyaza bürünürken trafikte aksamalar yaşanıyor.

    Kar yağışı ve kazaların etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı.

    İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.05 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçüldü.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu