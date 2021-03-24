24 Mart İstanbul hava durumu kar yağacak mı? İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul hava durumu kar yağacak mı? 24 Mart İstanbul hava durumu gündemdeki konulardan birisi oldu. İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasının ardından kar yağışı bekleniyordu. Uzmanlar yeni bir kar yağışının olabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Peki, 24 Mart İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte saatlik İstanbul hava durumu...
KAR YAĞIŞI BAŞLADI!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Kısa süreli yağan kar nedeniyle yolda beyaz örtü oluştu.
İstanbul'da bugün havanın karla karışık yağmurlu ve yükseklerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU KAR YAĞACAK MI?
İstanbul'da çarşamba akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. AKOM'dan, "Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor." açılaması yapıldı.