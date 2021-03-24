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    • 24.03.2021 07:25
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    kar yağacak mı? ne zaman başlayacak?

    İstanbul'da yeniden etkisini göstermeye başlayan soğuk havanın ardından Meteoroloji uzmanlarından da kar uyarısı geldi. Bu yıl İstanbul'a 2 kez kar yağarken yeni bir kar yağışı hakkında da uyarı verildi. Peki, ne zaman başlayacak? 24 Mart saatlik İstanbul hava durumu haberimizde...

    takvim.com.tr
    24 Mart İstanbul hava durumu kar yağacak mı? İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak?

    İstanbul hava durumu kar yağacak mı? 24 Mart İstanbul hava durumu gündemdeki konulardan birisi oldu. İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasının ardından kar yağışı bekleniyordu. Uzmanlar yeni bir kar yağışının olabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Peki, 24 Mart İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte saatlik İstanbul hava durumu...

    KAR YAĞIŞI BAŞLADI!

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

    Kısa süreli yağan kar nedeniyle yolda beyaz örtü oluştu.

    İstanbul'da bugün havanın karla karışık yağmurlu ve yükseklerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

    İSTANBUL HAVA DURUMU KAR YAĞACAK MI?

    İstanbul'da çarşamba akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. AKOM'dan, "Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor." açılaması yapıldı.

        AKOM'DAN İSTANBUL AÇIKLAMASI

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor.

        Sistemin etkisi ile bugün 15 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların, çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri yaşanabilir.

        Bugün kent genelinde aralıklarla sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yarın rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile sıcaklıkların 4-8 derece aralığına gerileyeceği, beraberinde sağanak geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

        Çarşamba yağışların gün boyu aralıklarla devam etmesi öngörülürken, akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile sıcaklıklar 1 derece civarına gerileyecek. Beraberinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

        Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının cuma sabah saatlerine kadar etkili olacağı, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

        Gelecek hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların tekrar bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor.
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