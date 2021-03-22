9) Belediyede işe alımlarda; PKK/KCK terör örgütünce "değer ailesi" olarak tanınan aileler veya terör suçlarından haklarında işlem yapılan kişiler gözetildi. Belediye bütçesinden "değer ailesi" olarak tanımlanan ailelere yardım yapıldı. Her türlü yardımda PKK ile iltisaklı kişiler seçildi.

10) Belediyelerin inşaat malzemesi alımlarında değer yüksek gösterilerek aradaki fark "değer ailelerine" gönderildi, "değer ailesi" olarak tanımlanan ailelere yardım yapıldı.

11) Çalıştığı hastanede, çatışmalarda yaralı olarak getirilen terör örgütü militanları kayıt dışı olarak tedavi etti, terör örgütüne ve üyelerine yardım etti, örgütün çağrısı üzerine açlık grevine iştirak etti. (Selçuk Mızraklı)

12) Belediye çalışanları örgüte müzahir yayın organlarına zorla abone yapıldı. Maaşlarından onayları olmadan belli bir miktar kesilerek terör örgütüne gönderildi. (Ahmet Türk)