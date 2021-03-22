Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener'in bugünkü köşesi yazısı şöyle:
Yargıtay Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne yollanan 609 sayfalık iddianame, isim isim, yer yer, tarih tarih HDP'nin işinin siyaset yapmaktan çok, terör örgütü PKK'nın yardımcı kuruluşu olduğunu gösteriyor.
HDP yönetiminin 53 kişinin katledildiği Kobani olaylarındaki rolü yanında, HDP milletvekillerinin ve belediye başkanlarının, meclis üyelerinin, parti yöneticilerinin işledikleri suçlar tek tek anlatılmış. Buna karşın kimileri, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkarken, bunu demokrasi ve hukuk kavramlarıyla savunuyor. "HDP siyasi parti, suçu ne?" diye soruyorlar. Onlar için iddianamede 600 ile 603'üncü
sayfada sıralanan suçları özetledim. Buyurun okuyun:
1) HDP milletvekilleri Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının, birliğinin, bütünlüğünün sembolü olan TBMM'de bölücübaşı ve PKK lehine slogan attılar, sözde gerilla marşını okudular.
2) Yasa dışı gösteri ve terör örgütü propagandası yapan şahısların gözaltına alınmalarını engellemek için araya girip polislerle tartışarak şüphelinin kaçmasına olanak sağladılar.
3) Terör örgütü üyelerinin yakalanmasını önlemek amacıyla operasyon bölgelerinde toplanıp canlı kalkan oldular, operasyonları engelleyerek teröristlerin kaçmasını sağladılar.
4) Terör örgütünün dağ kadrosunda yer alanlar oldu.
5) PKK–KCK silahlı terör örgütlerine yakın duran ailelerden veya şahıslardan terör örgütü adına para temin ettiler, toplanan paralar ile terör örgütü adına faaliyet yürüten mensupların aileleri ile terör suçlarından tutuklu-hükümlü örgüt üyelerinin ailelerine yardım edip, mahkeme masraflarını karşıladılar.
6) Parti üyelerinin yerel ve genel seçimler öncesi bölge halkı üzerinde HDP'ye oy vermeleri yönünde baskı oluşturdular, yapılan baskılara direnen vatandaşları kırsalda faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarına şikâyet ettiler, bazı vatandaşlar kırsalda kurulan sözde adalet komisyonu adlı mahkemede cezalandırılmaları için götürüldüler.
7) Belediye başkan adayları PKK/KCK terör örgütü tarafından belirlendi. Seçildikten sonra iş ve işlemleri terör örgütü mensuplarınca yönetildi ve denetlendi.
8) Örgütün talimatları ile belediyede çalışanlarından örgüte destek için zekât adı altında para toplandı. Belediye araç ve gereçleri PKK'nın hizmetine sunuldu. Belediye çalışanlarının haberi olmadan çalışmadıkları halde fazla mesai ücreti yazılıp bunu da çalışanın haberi olmadan terör örgütüne aktardılar.