2008-2015 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarında MKYK üyesi olarak görev yaptı. Genel Merkez Kadın Kollarında; İstihdam Komisyonu Başkanlığı, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu İllerini Kapsayan 6.Bölge Koordinatörlüğü ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2009-2014 yılları arasında Çankaya Belediyesi AK Parti Belediye Meclis üyeliği yaptı.

25. ve 26. Dönem AK Parti Ankara (1. Bölge) Milletvekili olarak seçildi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesidir. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan 12 Eylül Askeri Darbesinden Sonra Oluşturulan Diyarbakır 5 No'lu Cezaevi İnceleme Alt Komisyonu üyeliği ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini İnceleme Alt Komisyonu Başkanlığı görevini yaptı. 21 Nisan - 3 Kasım 2016 tarihleri arasında Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda Kâtip Üye olarak görev yaptı.