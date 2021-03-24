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    • 24.03.2021 14:36
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    AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi Cumhurbaşkanlığı liderliğinde toplandı ve sonrasında vatandaşlar ? ? Sorularının yanıtlaırnı araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu ve AK Parti MKYK listesini de duyurdu. Peki listede kimler var? Kaç kişiden oluşuyor? Hangi görevler üstleniliyor? Konuya dair güncel bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    MKYK nedir? MKYK açılımı nedir? İşte 2021 AK Parti MKYK listesi…

    MKYK nedir? MKYK açılımı nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nden önce açılış konuşması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 AK Parti MKYK listesini duyurdu ve heyecan arttı. Vatandaşlar listede yer alan isimleri merakla araştırır oldu. İşte merak edilen tüm bilgiler…

    MKYK NE DEMEK, AÇILIMI NEDİR?

    MKYK'nın açılımı, Merkez Karar Yönetim Kurulu'dur. AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'dur. Belirli kişilerden oluşan MKYK üyeleri parti yönetimini oluşturur. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilenler bakan olur ya da başka görevlere atanırsa üyelikleri devam eder ancak MYK üyesi olamaz. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri parti yönetiminde etkin bir şekilde rol alır.

    MKYK ÜYELERİ KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR?

    MKYK, yeni dönemde 75 kişiden oluşuyor.

    MKYK SAYISI ARTIYOR

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK için açıklamalarda bulundu;

    "Artık önümüzde 2023 var. 2023'e hazır mıyız? 2023'e hamdolsun şimdi bugün yapacağımız tüzük tadilatı ile 50 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değil şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca, yedek diye bir ifade var o da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi."

        AK PARTİ MKYK ASİL ÜYELER

        Abdurrahim Fırat
        Abdurrahman Kurt
        Ahmet Büyükgümüş
        Ahmet Gündoğdu
        Ahmet Sami Ceylan
        Alaattin Parlak
        Ali İhsan Yavuz
        Ayhan Salman
        Ayşe Böhürler
        Bayram Şenocak
        Behiye Eker
        Bekir Bozdağ
        Belgin Uygur
        Binali Yıldırım
        Burhan Kayatürk
        Burhan Sakallı
        Bülent Tüfenkçi
        Büşra Paker
        Cem Şahin
        Cüneyt Yüksel
        Çiğdem Karaaslan

        Derya YanıkEfkan Ala
        Emine Zeybek
        Emre Ete
        Erkan Kandemir
        Fatih Şahin
        Fatma Aksal
        Fatma Betül Sayan Kaya
        Fatma Güldemet Sarı

        Hacı Bayram Türkoğlu
        Haluk İpek
        Hamza Dağ
        Hasan Sert
        Hayati Yazıcı
        İbharim Halil Yıldız
        İsa Sinan Göktaş
        İsmail Cenk Dilberoğlu
        Jülide Sarıeroğlu
        Leyla Şahin Usta
        Lütfiye Selva Çam
        Mehmet Ali Zengin
        Mehmet Kasım Gülpınar

        Mehmet Nil HıdırMehmet Özhaseki
        Menderes Türel
        Metin Bulut
        Metin Külünk
        Metin Tarhan
        Murat Baybatur
        Mustafa Köse
        Mustafa Şen
        Mustafa Yel
        Mücahit Birinci
        Numan Kurtulmuş
        Nurcan Dalbudak

            Nurettin CanikliOrhan Miroğlu
            Ömer Çelik
            Ömer İleri
            Özlem Zengin
            Öznur Çalık
            Resul Kurt
            Seda Sarıbaş
            Sevan Sıvacıoğlu
            Sevgi Yiğit
            Sumru Altuğ
            Sunay Karamık
            Şamil Tayyar
            Şaziye Gündüz
            Şebnem Koçakelçi
            Tahir Akyürek
            Tuba Vural Çokal
            Türk İslam Karakoç
            Vedat Demiröz
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            Haberler Güncel MKYK nedir? MKYK açılımı nedir? İşte 2021 AK Parti MKYK listesi…