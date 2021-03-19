ÇAĞIRICI: "EKREM BEYİN YAPILAN HABERDEN HABERİ YOK SANIRIM"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise söz konusu paylaşıma, "Haberi ibretle okudum. O bölgede en son su baskını 2009 yılında yaşandı. Ondan sonra o bölge rehabilite edildi ve su baskını yaşanmadı. Kanal temizliğini yatırım diye lanse eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ekrem beyin bu yapılan haberden haberi yok sanırım tamamen mizansen" şeklinde cevap verdi.