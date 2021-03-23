A Haber ekranlarında yayınlanan 'Memleket Meselesi' programında döviz kuru saldırsıyla ilgili Sabah Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın çarpıcı açıklamalarda bulundu.





Yalçın,ifadelerini kullandı.

Döviz kuru saldırısını kim, nasıl organize etti? "Türkiye'nin sahada bileğini bükemeyenler ekonomiye saldırıyor"