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    • 24.03.2021 00:56
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    Firari FETÖ'cü eski binbaşı 'da yakalandı!

    15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan 'ne yönelik operasyonlar sürüyor. FETÖ'ye yönelik operasyonlar kapsamında Firari FETÖ'cü eski Eğitim Tatbikat Şube Müdürü binbaşı, 'da yakalandı.

    Firari FETÖ'cü paketlendi

    15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan 'ne yönelik operasyonlar sürüyor.

    FİRARİ FETÖ'CÜ İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI
    Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden ihraç edilen firari eski Eğitim Tatbikat Şube Müdürü kurmay binbaşı Sabri I'nın yakalanması için çalışma başlattı.

    YAKALANDI
    Ekiplerin sıkı takibi sonucunda Sabri I'nın, Batıkent'te bir evde kaldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, Sabri I'nın evine uzak bir noktada bir müddet bekledi ve dışarı çıktığında gözaltına aldı.

    Sabri I, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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    Haberler Güncel Firari FETÖ'cü eski binbaşı Ankara'da yakalandı!