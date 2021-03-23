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    • 24.03.2021 05:23
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    Son dakika: 'da gece yarısı operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

    Gelen son dakika haberine göre 'da gece yarısı 'a yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda toplam 17 kişi gözaltına alındı.

    DHA
    DEAŞ'a gece yarısı operasyonu

    Gelen son dakika haberine göre 'da gece yarısı 'a yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda toplam 17 kişi gözaltına alındı.

    Terörle mücadele kapsamında İstanbul'da 10 farklı ilçede belirlenen 15 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

    yönelik yapılan operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

    Ayrıca adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlıların kullandığı cep telefonlarına da el konuldu.

    'ta belirlenen adrese yapılan operasyonda biri kadın 2 kişi gözaltına alınırken, 'de belirlenen adrese yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da gece yarısı DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var