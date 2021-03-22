KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya su günü nedeniyle Geçitköy Barajı'nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Tatar'a Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, üst düzey askeri yetkililer, bazı belediye başkanları, bürokratlar eşlik etti.
Etkinlikte söz alan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, dünyadaki su kaynaklarının yüzde onluk kısmının tatlı su olarak insanoğlu tarafından kullanılabildiğine işaret ederek, bu yılki dünya su günü ana temasının suyun değeri olduğunu söyledi.
DÜNYA'DA BİR İLK
Büyükelçi Başçeri, su temini projesi ile Türkiye'deki temiz su kaynaklarından KKTC'ye deniz altından su taşımanın başarıldığını ve dünyada bir ilke imza atıldığını anımsattı. Başçeri, kurum ve kuruluşlara suyun kullanımı ve su kaynaklarının korunmasında önemli görevler düştüğünü belirterek, bireyler olarak da suyun değerini bilerek kullanılması gerektiğini vurguladı.