Türkiye'den KKTC'ye su temin projesinin talimatını veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ve minnetlerini sunan Cumhurbaşkanı Tatar, her yıl 75 milyon metreküp suyun kesintisiz şekilde ülkeye aktarılmasının çok önemli ve dünyada ilk olduğunu ifade etti.





Türkiye'deki Dragon çayında Alaköprü Barajı'nın oluşması ve yavru vatana su getirilmesi için 3 köyün tahliye edildiğine dikkati çeken Tatar, yerlerinden olan buradaki halkın bu projeyi desteklenmesinin Anadolu ile yavru vatan arasındaki güçlü, köklü ve duygusal bağların göstergesi olduğunu söyledi.



ANADOLU SUYUYLA DAHA BEREKETLİ TOPRAKLAR



Cumhurbaşkanı Tatar, su temin projesinin hayat bulmasının KKTC'nin gelişmesi için de çok önemli olduğunu belirterek, bunun yanı sıra çalışmaları devam eden tünel projesi ile de suyun Güzelyurt ovasına ulaştırılacağını, böylece yerel kaynaklardaki tuzlanmanın azalacağını, narenciyenin gelişeceğini ve toprakların bir kez daha bereketle buluşacağını ifade etti.