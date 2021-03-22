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    • 22.03.2021 18:49
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    '- 7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi

    kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen '- 7 Mercan Munzur' operasyonunda, teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

    DHA
    Eren- 7 Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya darbe!

    kırsalında terör örgütlerine yönelik jandarma, polis ve güvenlik koruculardan oluşan 1062 personelin katıldığı '- 7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor.

    YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ
    Operasyonun yürütüldüğü bölgede, güvenlik güçlerince yapılan aramada-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

    KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ
    Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin kullandığı 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

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    Haberler Güncel 'Eren- 7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi