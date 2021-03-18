Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 18 Mart Şehitler Günü'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Tatar, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nı ziyaret etti. Anlamlı ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan KKTC lideri Tatar, Çanakkale şehitlerini rahmetle anarken, vatanın bekası ve Türkiye'nin geleceği için şehitlerin genç yaşta hayata veda ettiklerini ifade etti.
TÜRK ASKERİNİN TEKRAR ADAYA DÖNÜŞÜNÜ BÜYÜK BİR MUTLULUKLA KARŞILADIK
Tatar, Kıbrıs Türk halkının da Çanakkale ruhundan ve Ulu Önder Atatürk'ün mücadelesinden ve ilkelerinden güç ve ilham aldığını, bunların Kıbrıs'ta verilen mücadelede ışık ve rehber olduğunu ifade etti. Türkiye'nin her aşamada verdiği büyük destekle Kıbrıs Türk halkının direnmeyi başardığını kaydeden Tatar, 1960 Anlaşmaları'nda kurucu ortak olan Kıbrıslı Türklerin 1878'de adadan ayrılan Türk askerinin tekrar adaya dönüşünü büyük bir mutlulukla karşıladıklarını söyledi.
TÜRK ASKERİ BİR KEZ DAHA GİTMEYECEKTİR
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş'ın hatıralarına atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Denktaş'ın dedesi Şeherli Mehmet'in 1878'de ayrılan Türk askeri için "Bir gün mutlaka geri gelecekler" dediğini de hatırlatarak, "Türk askerinin 1960 anlaşmaları tahtında, 82 yıllık bir aradan sonra Kıbrıs'a tekrar ayak basmasıyla Kıbrıs Türk halkı çok büyük bir mutluluk yaşamıştır. 82 yıllık bir aradan sonra Kıbrıs'a gelen Türk askeri bir kez daha gitmeyecektir" dedi.