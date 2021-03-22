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    • 22.03.2021 19:05
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    Türkiye'den 'deki terör saldırısına kınama!

    Dışişleri Bakanlığı, 'de düzenlenen ve en az 40 kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Saldırıların şiddetle kınandığını açıklamada "Merhumların yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

    AA
    Dışişleri'nden terör saldırısına kınama!

    Dışişleri Bakanlığı, 'de düzenlenen ve en az 40 kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

    ŞİDDETLE KINIYORUZ
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijer'in bölgesinin şehrinde bulunan yerleşim yerlerinde 21 Mart 2021'de düzenlenen terör saldırılarında en az 40 kişinin yaşamını yitirdiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, merhumların yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

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    Haberler Güncel Türkiye'den Nijer'deki terör saldırısına kınama!