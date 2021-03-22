İstanbul'da saat 16.00'dan sonra hava karardı ve yağmur başladı. Bazı ilçelerde dolu da etkili oldu.
Bahçelievler ve Güngören'de kısa süreli dolu yağdı. Taksim Meydanı'nda da dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.
"AKŞAM SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şubesi eski müdürü Ahmet Uçar, İstanbul'da hava durumuna ilişkin sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Uçar, 'İstanbul'da başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte önümüzdeki 2 saat içerisinde lokal dolu yağışı ihtimali de vardır. Tedbirli olmakta yarar var. İstanbul bir saate kadar batısında Avrupa yakasından başlayarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisine girecek. Yağışlar aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olacak' dedi.
İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor.