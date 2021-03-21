SON DAKİKA: İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji tarih vererek uyardı! İşte il il 22 Mart hava durumu raporu

DOĞU KARADENİZ'İN İÇ KESİMLERİNDE KUVVETLİ RÜZGAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden itibaren rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin güney ve doğusunun yer yer dolu ile beraber gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale il geneli ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın güneyinde güney ve güneybatıdan fırtına (40-80 km/sa), güneydoğusunda kısa süreli tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı



İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara bölgesi, iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek.

KIRKLARELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Edremit körfezi çevrelerinde beklenen yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zamanla iç kesimlerde güney, güneybatılı yönlerden fırtına (60-80 km/sa), kısa süreli tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.