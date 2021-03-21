SON DAKİKA: İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji tarih vererek uyardı! İşte il il 22 Mart hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Çanakkale il geneli, Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde görülecek yağışların ise kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında kuzeydoğulu; Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney, güneydoğulu; Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa); Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Marmara'nın güneybatısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çanakkale il geneli ile Edirne'nin güney ve Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli (25-50 kg/m²), Çanakkale'nin güney (Ezine, Bayramiç, Çan, Yenice, Ayvacık) ve Balıkesir'in batı kıyı (Ayvalık, Burhaniye, Havran, Edremit, Gömeç ) ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu hadisesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUZEY, İÇ VE BATI BÖLGELERİMİZDE FIRTINA
Rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa), Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege ile İç Anadolu'nun güneyinde kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
DOĞU KARADENİZ'İN İÇ KESİMLERİNDE KUVVETLİ RÜZGAR
Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden itibaren rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin güney ve doğusunun yer yer dolu ile beraber gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale il geneli ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın güneyinde güney ve güneybatıdan fırtına (40-80 km/sa), güneydoğusunda kısa süreli tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara bölgesi, iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek.
KIRKLARELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Edremit körfezi çevrelerinde beklenen yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zamanla iç kesimlerde güney, güneybatılı yönlerden fırtına (60-80 km/sa), kısa süreli tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.