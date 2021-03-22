



"HİÇ İSTEMEDİĞİMİZ BİR ŞEYİN TÜRKİYE GENELİNDE LİDERLİĞİNİ YAPIYORUZ"

Vatandaş Kadem Civelek, "Hiç istemediğimiz bir şeyin Türkiye genelinde liderliğini yapıyoruz. İnsanlarımızı biraz duyarsız. Vali Bey çok uğraşıyor ancak insanlarda bir duyarsızlık var. Ben Samsun halkının bu zamana kadar çok şeylerde öncelik yaptığını da biliyorum. Ancak bu korona virüs ne hikmetse üstümüze yapıştı. Çin'de bulundu, Samsun sahiplendi. Onun için insanlarımızdan ve vatandaşlarımızdan, Samsun halkından daha dikkatli olmasını, kapalı alanlarda bilhassa kalmamalarını rica ediyorum. Söylenecek başka bir şey yok maske, tedbir, hijyen" dedi.