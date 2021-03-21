HAVA DURUMU | İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yarın hava nasıl olacak?

21 MART İL İL HAVA DURUMU RAPORU

Ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimlerinin, yarın (Pazartesi) yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Çanakkale il geneli, Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde görülecek yağışların ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarların, bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın güneybatısında kuzeydoğulu; yarın Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney, güneydoğulu; Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale il geneli ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE 7°C, 16°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı



İSTANBUL 5°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı



KIRKLARELİ 3°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı



KOCAELİ 6°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı