HAVA DURUMU | İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yarın hava nasıl olacak?

İstanbul'a kar yağışı uyarısı Meteoroloji'nin son dakika açıklaması ile geldi. Hava durumu raporuna göre salı gününden itibaren hissedilir derecede sıcaklar düşecek. Marmara Bölgesi ve İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Çanakkale, Edirne'nin güney ve Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde de pazartesi kuvvetli sağanak yağışlar görülecek.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Pazartesi gününden itibaren etkili olacak yağışlar, sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışına dönüşecek. Meteoroloji'nin raporuna göre çarşamba günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur bekleniyor. Perşembe günü ise İstanbul dahil tüm Marmara bölgesiyle birlikte iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
İşte Meteoroloji'nin hava durumu açıklaması:
Hafta sonunda hissedilir derecede artacak olan hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren Ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
21 MART İL İL HAVA DURUMU RAPORU
Ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimlerinin, yarın (Pazartesi) yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Çanakkale il geneli, Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde görülecek yağışların ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarların, bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın güneybatısında kuzeydoğulu; yarın Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney, güneydoğulu; Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale il geneli ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 7°C, 16°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
İSTANBUL 5°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
KIRKLARELİ 3°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
KOCAELİ 6°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı