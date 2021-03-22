Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.03.2021 17:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.03.2021 17:10
    ABONE OL

    : HDP'li 'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası

    haberi... Eski HDP Eş Genel Başkanı 'a, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada, 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

    Demirtaş'a 3 yıl 6 ay hapis cezası

    'ın, 2015 yılında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istedi.

    Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Selahattin Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatları da salonunda hazır bulundu.

    Duruşmada Cumhurbaşkanlığına 2 defa aday olduğunu, yıllardır siyaset yaptığını ifade eden sanık Demirtaş,"Hükümeti eleştirdim. Cumhurbaşkanı ve başbakanı direkt hedef almadım" dedi.

    Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: HDP'li Selahattin Demirtaş'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası