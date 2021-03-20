Küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz iz bırakmamak için cep telefonunu suya attı ana kartını kırdı





HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA TERS

Gündüz alınan ifadesinde, kullandığı cep telefonunun 31 Aralık 2020 tarihinde bozulduğu için 4 Ocak'ta satın aldığını dile getirdi. Telefonunu çocuğunun suya düşürdüğünü öne sürdü.

Bozulan telefonunu 4 ayrı tamirciye götürdüğünü iddia eden Gündüz, "Suya düştüğünü söyledim. 2 tanesi telefona elini dahi sürmeden bana bir şey yapılamayacağını söylediler. Diğer ikisi telefonun içini açıp baktıktan sonra parçaların durumunu gördükten sonra tamir edilemeyeceğini söylediler" ifadelerini kullandı. İddianamede Gündüz'ün ifadesinin hayatın olağan akışına ters olduğu ve bu nedenle savunmasına itibar edilmediği vurgulandı.