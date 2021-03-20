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    • 20.03.2021 08:02
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    SON DAKİKA: RTÜK'ten skandalına inceleme

    Müzik platformu 'ın İslam dinine hakaret eden içeriklerine izin verdiği ve açık bir şekilde propagandasına ses çıkarmadığı ortaya çıkmıştı. Gelen son dakika haberine göre, RTÜK skandalla ilgili inceleme başlattı.

    RTÜK'ten Spotify skandalına inceleme!

    İslam dinine hakaret eden içerikleriyle tepki çeken müzik platformu Spotify'ın, Fetullahçı Terör Örgütü yandaşlarının platform üzerinden FETÖ propagandası yapmasına da ses çıkarmadığı ortaya çıkmıştı.



    Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hakan Uç RTÜK'ün Spotify'ın skandal içeriklerine inceleme başlatıldığını bildirdi.

    İşte Hakan Uç'un bugünkü yazısı;


    Müzik platformu Spotify'ın geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN'da da üç kez manşet olan ahlaksız içerik başlıkları ile ilgili tepkiler sürüyor.

    Dini değerlerimize saldıran, İslamofobi'yi destekleyen, FETÖ propagandası yapan içerikler paylaşılmasına izin veren Spotify'a çirkin politikaları yüzünden sadece ülkemizden değil, tüm dünyadan da tepkiler yağıyor.



        Platformun bu ahlaksız içeriklerine karşı yeni bir gelişmenin yaşandığına dair haber aldım. RTÜK'ten aldığım duyumlara göre; müzik platformunun bu rezil içerikleri hakkında inceleme başlatılmış, haberlerimize rağmen günlerdir çıt çıkmayan Spotify'dan bu konuda bir cevap gelmesi bekleniyormuş.

        İÇERİKLER KALDIRILACAK
        Kurumun konunun takipçisi olduğunu, Spotify ile irtibata geçtiklerini ve en kısa sürede bu içerik başlıklarının kaldırılması için çalışmalar yaptığını öğrendim. Tabii ki var olanları kaldırmalarının yanı sıra bir daha böyle yayınlara izin vermemeleri de gerekiyor.
        Açıkçası başlatılan bu incelemenin en kısa sürede sonuçlanması ve bir açıklama gelmesi hepimizi mutlu eder.

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