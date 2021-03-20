İslam dinine hakaret eden içerikleriyle tepki çeken müzik platformu Spotify'ın, Fetullahçı Terör Örgütü yandaşlarının platform üzerinden FETÖ propagandası yapmasına da ses çıkarmadığı ortaya çıkmıştı.
Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hakan Uç RTÜK'ün Spotify'ın skandal içeriklerine inceleme başlatıldığını bildirdi.
İşte Hakan Uç'un bugünkü yazısı;
Müzik platformu Spotify'ın geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN'da da üç kez manşet olan ahlaksız içerik başlıkları ile ilgili tepkiler sürüyor.
Dini değerlerimize saldıran, İslamofobi'yi destekleyen, FETÖ propagandası yapan içerikler paylaşılmasına izin veren Spotify'a çirkin politikaları yüzünden sadece ülkemizden değil, tüm dünyadan da tepkiler yağıyor.