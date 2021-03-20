İÇERİKLER KALDIRILACAK

Kurumun konunun takipçisi olduğunu, Spotify ile irtibata geçtiklerini ve en kısa sürede bu içerik başlıklarının kaldırılması için çalışmalar yaptığını öğrendim. Tabii ki var olanları kaldırmalarının yanı sıra bir daha böyle yayınlara izin vermemeleri de gerekiyor.

Açıkçası başlatılan bu incelemenin en kısa sürede sonuçlanması ve bir açıklama gelmesi hepimizi mutlu eder.



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