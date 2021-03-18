Gündüz'ün soruşturma kapsamında verdiği yazılı ve sözlü ifadelerde, Twitter hesabının olmadığını beyan ederek açıkça gerçeğe aykırı beyan verdiği ortaya çıkarıldı. Samsun Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gündüz'ün kullandığı "0530.. .. 39" numaralı cep telefonundan hangi tarihlerde Twitter'a giriş yaptığının tespiti için BTK'dan İnternet Trafik Bilgileri Verileri'ni (CGNAT) istedi. BTK'dan gelen cevabi yazıda, suça konu paylaşımların yapıldığı tarih ve saatlerde Gündüz'ün cep telefonuyla Twitter'ın Türkiye'deki IP adreslerine bağlanıldığı ve verilerin uyuştuğu kaydedildi.





SİYASİLERİ HEDEF ALDI

Trol savcı Gündüz'ün, küfürlerine maruz kalan isimler arasında; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve geçtiğimiz aylarda vefat eden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu yer alıyor.