Twitter'da açtığı "@ HOHMUSTESARI", "Sayın Müsteşar" rumuzlu hesap üzerinden trollük yaparak AK Partili üst düzey isimlere küfür ve hakaret yağdıran Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz, hem Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) hem de Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nde hesap verecek. Gündüz hakkında HSK tarafından idari, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.
6 YIL HAPİS TALEBİ
Gündüz hakkında 20 Ocak 2021 tarihinde HSK 1. Daire tarafından soruşturma izni verildi. HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından başmüfettiş görevlendirildi. Başmüfettiş yaptığı ön inceleme sonucunda Gündüz'ün açığa alınmasını HSK 2. Dairesi'nden talep etti. Sabah'ın haberine göre, HSK 2. Dairesi de söz konusu talebi yerinde görerek Gündüz'ün açığa alınmasına karar verdi.
HSK'nın açığa aldığı Gündüz hakkında yürütülen adli soruşturma tamamlandı. Gündüz hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "İftira" suçu kapsamında 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.
İddianame, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce oy birliği ile kabul edildi. Gündüz, 3 Mayıs 2021 günü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargı önüne çıkacak.