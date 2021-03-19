Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. İddiaya göre, İzmir yönünden Uşak istikametine ilerleyen Mehmet Taş idaresindeki 33 CNC 86 plakalı TIR, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Orta refüje çarparak TIR, yolun sağ tarafından bulunan şarampole devrildi. Kaza sırasında TIR'ın kupasından fırlayan şoför Mehmet Taş ve yanındaki kardeşi Hasan Taş, ağır yaralandı.
TIR'ın kupası ikiye bölünürken, kazanın şiddetiyle refüjdeki demirler sökülerek yolu trafiğe kapattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.