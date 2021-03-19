

Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun Uşak istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kazanın şiddetiyle karayoluna savrulan refüj demirlerinin yoldan kaldırılması ile trafik, polis ekiplerince tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

