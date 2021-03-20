Down sendromlu çocuk ve gençler, bu hareketleriyle down sendromlularla sık sık bir araya gelen ve bu konuyla ilgili hassasiyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı unutmadıklarını gösterdi.

FETÖ'CÜ ALÇAKLAR ABD'DE KARA PROPAGANDA YAPMIŞTI

ABD'nin New York kentindeki reklam panolarında önceki günlerde FETÖ'cü alçaklar tarafından Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtı ifadelerin yayımlanmasına tepki olarak Türkiye'nin dört bir yanından çeşitli yöntemlerle "Love Erdoğan" mesajları verilmişti.