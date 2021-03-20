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    Down sendromlu çocuklardan Başkan Erdoğan'a anlamlı destek! "We +1"

    'de FETÖ'cüler tarafından Başkan Erdoğan karşıtı propagandaya en anlamlı cevabı Down sendromlu çocuklar ve gençler verdi. Gençler ektikleri çiçeklerle "We +1" yazarak Başkan 'a sevgilerini ifade etti.

    DHA
    Başkan Erdoğan'a anlamlı destek

    ABD'de FETÖ'cüler tarafından Başkan Erdoğan karşıtı propagandaya en anlamlı cevabı Down sendromlu çocuklar ve gençler verdi.

    AK Parti Ankara İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Başkanı Hakan Han Özcan, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, down sendromlu çocuk ve gençlerle bir araya geldi.

    "WE LOVE ERDOĞAN +1"
    Etkinlikte, Özcan ile eğlenceli anlar yaşayan down sendromlu çocuk ve gençler, ektikleri çiçeklerle "We Love Erdoğan +1" yazarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı gönderdi.

    Down sendromlu çocuk ve gençler, bu hareketleriyle down sendromlularla sık sık bir araya gelen ve bu konuyla ilgili hassasiyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı unutmadıklarını gösterdi.

    FETÖ'CÜ ALÇAKLAR ABD'DE KARA PROPAGANDA YAPMIŞTI
    ABD'nin New York kentindeki reklam panolarında önceki günlerde FETÖ'cü alçaklar tarafından Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtı ifadelerin yayımlanmasına tepki olarak Türkiye'nin dört bir yanından çeşitli yöntemlerle "Love Erdoğan" mesajları verilmişti.
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    Haberler Güncel Down sendromlu çocuklardan Başkan Erdoğan'a anlamlı destek! "We Love Erdoğan +1"