"ŞİRİN GÖRÜNMEK İÇİN KOYUYORLAR"

"Aşı nerede, aşı filan yok! Aşı olanlar yırttı. Sağlıkçılara soruyorsun... Sağlıkçılar da hem Fahrettin Koca'ya hem de il sağlık müdürlerine şirin görünmek için kollarını sıvadı, sosyal medyaya koydular. Niye koyuyorlar, il sağlık müdürleri görsün diye."