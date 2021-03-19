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    • 19.03.2021 12:10
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    SON DAKİKA: aşı sıralamasında öncelikli olan sağlık çalışanlarına hakaret etti

    Son dakika haberi: Atatürk sömürüsü üzerinden yazdığı kitabı satıp milyonlarca para kazanan , şimdi de sağlık çalışanlarını hedef aldı. aşı sıralamasında öncelikli olan sağlık çalışanlarının aşı olurken çekilen fotoğraflarını "yalakalık" olarak değerlendiren Özdil, bu fotoğrafları " görsün" diye yorumladı. 'de gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş arası da aşılanmaya başlayacak. 56 yaşındaki Yılmaz Özdil'in aşı olmasına ise biraz daha var.

    Yılmaz Özdil şimdi de sağlık çalışanlarına hakaret etti

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmaları son hız devam ediyor. Türkiye'de de yüksek risk grubunda bulunan sağlık çalışanları ve yaşlı insanlar ilk aşılanan grupta yer alıyorlar.

    Sağlık çalışanlarının aşı olurken çekilen fotoğrafları ise Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'i rahatsız etmişe benziyor. Özdil, sağlık çalışanlarının aşı olurken çekilen fotoğrafları üzerinden hakaretler savurdu.

    SAĞLIKÇILARIN HEDEFİ KORUNMAK DEĞİLMİŞ
    Bizim TV isimli kanalda Türkiye'nin aşılama kampanyasını eleştiren Özdil, aşı olan sağlık çalışanlarının asıl hedefinin koronadan korunmak olmadığını, yalakalık yapmak olduğunu savunarak şunları söyledi;

    "ŞİRİN GÖRÜNMEK İÇİN KOYUYORLAR"
    "Aşı nerede, aşı filan yok! Aşı olanlar yırttı. Sağlıkçılara soruyorsun... Sağlıkçılar da hem Fahrettin Koca'ya hem de il sağlık müdürlerine şirin görünmek için kollarını sıvadı, sosyal medyaya koydular. Niye koyuyorlar, il sağlık müdürleri görsün diye."

        60-65 YAŞ ARASI HAFTAYA BAŞLIYOR! ÖZDİL 56 YAŞINDA
        Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de uygulanan aşılama çalışmalarında öncelikli meslek grupları ve yaş gruplarının ardından gelecek hafta 60-65 yaş arası için de aşılama çalışmaları başlayacak. Sağlık çalışanlarının aşı olması üzerinden hakaret eden Yılmaz Özdil ise 1965 doğumlu ve 56 yaşında.

        TÜRKİYE AŞILAMADA DÜNYADA 5. SIRADA
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Bugün itibarıyla yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı. Aşılama sıralamasında dünyada 5'inci durumdayız. Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz."

        SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN TEPKİ
            Haberler Güncel SON DAKİKA: Yılmaz Özdil koronavirüs aşı sıralamasında öncelikli olan sağlık çalışanlarına hakaret etti